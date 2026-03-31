Raleigh, NC.- Presentaron oficialmente la estructura de Vente Raleigh en un emotivo encuentro que reunió a más de 60 venezolanos. Durante la actividad, ciudadanos fueron juramentados como miembros de cuatro Colegios Ciudadanos, reafirmando su compromiso con la democracia, la libertad y la participación activa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vente Raleigh (@venteraleigh)

Durante el evento que se llevó a cabo el domingo 29 de marzo se dieron a conocer los nombres de quienes conformarán la nueva estructura de Vente en esta localidad: Carlos Benucci, Coordinador de Ciudad; Patricia Parada, Coordinadora de Organización; Coreen Villalobos, Coordinadora de Comunicaciones; Alving García, Coordinador Electoral y Adjunto de Comunicaciones; Carlos Arévalo, Coordinador de Gestión Pública; Lorena Trocel, Coordinadora de Asociaciones Ciudadanas; y Marianella Mendoza, Coordinadora de Activismo. Todos compartieron sus experiencias e inspiraron a los asistentes a sumarse a la causa por el cambio en Venezuela.

Lee también: Vente Venezuela convoca marcha mundial en honor al Nobel de Machado

La jornada estuvo marcada por momentos significativos, como un minuto de silencio en honor a los presos políticos, el testimonio de un ex detenido y un mensaje de Edgard Simón Rodríguez, Coordinador de Organización de Vente EE.UU, quien destacó la importancia de la organización ciudadana dentro y fuera del país: «La organización de la diáspora que ha llevado a cabo el partido Vente Venezuela en los EE.UU, ha permitido que los venezolanos a través del activismo y el compromiso con la lucha, se hayan convertido en la voz de aquéllos que no tienen voz en Venezuela, visibilizando no sólo las graves violaciones a los DDHH, sino también despertando la conciencia de las autoridades de los Estados Unidos del peligro para la Seguridad Nacional que significa el Régimen criminal de Venezuela.

Rodriguez destacó que el trabajo de Vente Estados Unidos, sin duda alguna, influyó en las acciones del pasado 3 de enero. «Los venezolanos en los EE.UU somos una luz, una lámpara que debe estar siempre sobre la mesa para iluminar el camino a la democracia de Venezuela. La misión está clara, como bien lo ha señalado nuestra líder: Full Democracy».

Lee también: Vente Venezuela alerta por amenaza a María Corina Machado

Por su lado, Carlos Benucci, Coordinador de Vente Raleigh NC, señaló que en Vente Venezuela, se piensa en un país donde se respete la Libertad, la Justicia y las Leyes. «Vivir en el exilio, en un país como los Estados Unidos donde se vive la libertad, nos ha permitido entender hacia donde debemos ir como movimiento político».

El encuentro dejó un mensaje claro: el proyecto liderado por María Corina Machado representa una oportunidad histórica para la transformación de Venezuela y continúa sumando voluntades dentro de la diáspora.

Video: Charlotte recibe a líderes de Vente Venezuela