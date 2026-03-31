Los Knights barren a los Bulls y comienzan con un récord

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights mantuvieron su racha perfecta en la temporada 2026 el domingo 29 de marzo por la tarde con una victoria decisiva de 4-3 sobre los Durham Bulls. Oliver Dunn se presentó al bate con las bases llenas y el partido empatado en la parte baja de la novena entrada. Dunn vio cómo un lanzamiento decisivo se desviaba bajo y afuera para la cuarta bola, y la carrera de la victoria llegó a home.

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Durham tomó la delantera 2-0 con un jonrón en la parte alta de la primera entrada. El lanzador abridor de Charlotte Knights, Duncan Davitt , se asentó y no permitió más carreras en sus cuatro entradas de trabajo. El bullpen, conformado por Ben Peoples , Tyson Miller , Adisyn Coffey y Wikelman Gonzalez, limitó a los Bulls a una sola carrera en el resto del partido.

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Jacob González puso a los Charlotte Knights en el marcador en la parte baja de la segunda entrada con un jonrón solitario al jardín izquierdo-central. William Bergolla Jr. continuó su arrollador inicio de temporada con un sencillo productor que empató el partido en la parte baja de la tercera entrada.

En la cuarta entrada, González le dio a los Knights su primera ventaja del partido con un jonrón solitario al jardín derecho, su segundo cuadrangular del juego.

La ventaja de una carrera se mantuvo hasta que Durham empató el marcador 3-3 con un sencillo productor en la séptima entrada. Charlotte Knights amenazó en la parte baja de la séptima y octava entrada, pero fue en la novena cuando el equipo local logró anotar.

La victoria culminó la barrida de tres partidos de Charlotte Knights sobre Durham; una victoria aplastante junto con dos emocionantes resultados en el último segundo. El próximo compromiso es una gira de seis partidos fuera de casa en Nashville. El primer partido contra los Sounds está programado para el martes 31 de marzo por la noche a las 7:35 p. m. ET.

Con información de Charlotte Knights

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