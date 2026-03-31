Intensifican búsqueda de adolescente vinculado a tiroteo mortal en SC

Chesterfield, SC.- Las autoridades de Chesterfield County mantienen un operativo activo para localizar a Jeremiah J. Lockhart, de 17 años de edad, señalado en relación con un tiroteo que dejó sin vida a otro menor de edad. El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2026, alrededor de las 9:00 de la noche, en la localidad de Pageland, Carolina del Sur.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes acudieron a un llamado de emergencia en el sector de North Pearl Street. En el lugar encontraron a un joven con una herida de bala. Equipos de atención médica trasladaron de inmediato a la víctima a un centro asistencial en Monroe, Carolina del Norte. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el menor falleció posteriormente como consecuencia de la gravedad de la lesión.

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La Oficina del Sheriff de Chesterfield County impulsa la búsqueda del sospechoso y solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Las autoridades ofrecen una recompensa a cualquier persona que aporte información verificable que facilite su captura. El caso ha generado preocupación entre los residentes de Pageland, quienes siguen atentos al desarrollo de la investigación.

En paralelo, el organismo de seguridad aclaró dudas sobre la normativa vigente en torno al toque de queda juvenil. La ordenanza establece restricciones de circulación para menores entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Los agentes refuerzan los controles en distintos puntos del condado con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir nuevos incidentes.

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Las autoridades habilitaron varias vías de contacto para recibir información. Quienes dispongan de datos relevantes pueden comunicarse con la línea de emergencias del condado, la oficina del sheriff o la línea confidencial de denuncias: E-911 al 843-623-6838, 843- 623-2101 o 843-287-0235. También aceptan reportes a través de sus canales oficiales en redes sociales.

El caso continúa bajo investigación mientras los equipos policiales desarrollan operativos de rastreo y verificación de pistas. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para colaborar de manera responsable y recuerdan que toda persona involucrada en un proceso judicial mantiene su presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

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