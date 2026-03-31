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Gasolina supera los 4 dólares en EE.UU. ante tensiones con Irán

ESTADOS UNIDOS
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persona poniendo gasolina en Charlotte
Maria Gabriela Perez

Washington.- El costo de vida para los ciudadanos estadounidenses ha sufrido un nuevo revés tras confirmarse que el precio promedio de la gasolina ha escalado por encima de los 4,01 dólares por galón.

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), este es el nivel más alto registrado en casi cuatro años, impulsado directamente por la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto con Irán.

Medios de comunicación indicaron que la escalada de precios ha sido vertiginosa, considerando que a finales de febrero el combustible se mantenía por debajo de la barrera de los 3 dólares.

Responsabilizan al bloqueo en el estrecho de Ormuz

Expertos económicos han explicado que el factor determinante de este repunte es el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más vitales del mundo. Por esta vía transita aproximadamente el 20% del suministro global de crudo y gas, por lo que cualquier interrupción en el flujo logístico impacta de forma directa y severa en los surtidores locales.

Ver más: Aeropuerto de Charlotte se prepara para recibir más de 1,6 millones de viajeros

Por su parte, la Casa Blanca ha intentado calmar a los mercados mostrando optimismo sobre una posible salida negociada al conflicto. No obstante, el presidente Trump ha mantenido una postura de firmeza, advirtiendo que, de fracasar las vías diplomáticas, el ejército estadounidense está preparado para ejecutar ataques contra las infraestructuras petroleras iraníes.

Video: Petróleo supera $100 y aumenta llamado a producir energía

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