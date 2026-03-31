Gasolina supera los 4 dólares en EE.UU. ante tensiones con Irán

Washington.- El costo de vida para los ciudadanos estadounidenses ha sufrido un nuevo revés tras confirmarse que el precio promedio de la gasolina ha escalado por encima de los 4,01 dólares por galón.

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), este es el nivel más alto registrado en casi cuatro años, impulsado directamente por la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto con Irán.

Medios de comunicación indicaron que la escalada de precios ha sido vertiginosa, considerando que a finales de febrero el combustible se mantenía por debajo de la barrera de los 3 dólares.

🚨🇺🇸 El precio promedio de la gasolina en EE.UU. alcanza los $4 por galón por primera vez desde agosto de 2022. El aumento está impulsado por tensiones en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo, afectando directamente a millones de conductores en todo el país. https://t.co/ROkUtn76xF pic.twitter.com/QvGIzwvjmx — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) March 31, 2026

Responsabilizan al bloqueo en el estrecho de Ormuz

Expertos económicos han explicado que el factor determinante de este repunte es el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las arterias marítimas más vitales del mundo. Por esta vía transita aproximadamente el 20% del suministro global de crudo y gas, por lo que cualquier interrupción en el flujo logístico impacta de forma directa y severa en los surtidores locales.

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Por su parte, la Casa Blanca ha intentado calmar a los mercados mostrando optimismo sobre una posible salida negociada al conflicto. No obstante, el presidente Trump ha mantenido una postura de firmeza, advirtiendo que, de fracasar las vías diplomáticas, el ejército estadounidense está preparado para ejecutar ataques contra las infraestructuras petroleras iraníes.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: “A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: número 1, compren a Estados Unidos,… pic.twitter.com/yJaavCRfv1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 31, 2026

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