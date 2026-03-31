Charlotte FC vs Philadelphia Union ¡Aquí los detalles!

Charlotte, NC.- El sábado 4 de abril de 2026 será el enfrentamiento entre Charlotte FC vs Philadelphia Union en el Bank Of America Stadium a las 8:30 p.m. ¡Y puede ver los detalles a continuación!

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