Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas proyecta un flujo de 1,68 millones de pasajeros entre el 2 y el 12 de abril, en el marco de las vacaciones de primavera, uno de los periodos de mayor movilidad del año en Estados Unidos. Las autoridades aeroportuarias activaron medidas operativas para gestionar el incremento en la demanda y garantizar el tránsito eficiente de los viajeros.

From April 2–12, CLT is expecting 1.68 million Spring Break travelers moving through the Airport. Peak travel days: April 2, April 3 and April 12 Travelers are encouraged to reserve parking in advance, arrive early and allow additional time to pass through security screening.… pic.twitter.com/2yJoZDp7YQ — CLT Airport (@CLTAirport) March 30, 2026

Las fechas con mayor volumen de pasajeros se concentrarán en los días 2, 3 y 12 de abril, cuando el flujo alcanzará picos significativos tanto en salidas como en llegadas. Este comportamiento responde al inicio y cierre del periodo vacacional, lo que genera un aumento simultáneo en los desplazamientos.

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Ante este escenario, el aeropuerto ha emitido recomendaciones clave para los usuarios. Las autoridades sugieren reservar estacionamiento con anticipación, debido a la alta ocupación prevista en las áreas disponibles. Asimismo, recomiendan llegar con suficiente antelación para completar los procesos de facturación, control de seguridad y embarque sin contratiempos.

El sistema de seguridad del aeropuerto opera bajo la supervisión de la Administración de Seguridad del Transporte, que gestiona todos los puntos de control dentro de la terminal. Los pasajeros pueden consultar los tiempos de espera en tiempo real a través de la aplicación oficial del aeropuerto, lo que permite planificar con mayor precisión su paso por los filtros de seguridad.

Las normativas federales establecen restricciones estrictas sobre el transporte de objetos peligrosos. Las autoridades prohíben el ingreso de armas de fuego y otros elementos considerados de riesgo en el equipaje de mano. Los viajeros deben revisar sus pertenencias antes de llegar al aeropuerto para evitar demoras o sanciones.

El acceso a las zonas de embarque se mantiene limitado exclusivamente a pasajeros con boleto, una medida que busca optimizar la seguridad y el flujo interno. A su vez, la infraestructura del aeropuerto permite la conexión entre todas las terminales desde cualquier punto de control, lo que facilita la movilidad dentro de las instalaciones.

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Para resolver dudas o recibir información actualizada, la TSA mantiene habilitados canales de atención directa, incluyendo líneas telefónicas, correo electrónico y plataformas digitales. Estos recursos ofrecen asistencia en tiempo real sobre procedimientos, requisitos y condiciones de viaje.

El aumento del tráfico aéreo durante este periodo refleja la recuperación sostenida del sector turístico y la alta demanda de desplazamientos estacionales. La coordinación entre autoridades aeroportuarias y organismos federales resulta clave para garantizar una operación eficiente y segura en uno de los aeropuertos más transitados del país.

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