Charlotte, NC.- WIC o Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, proporciona alimentos nutritivos suplementarios, educación nutricional, apoyo a la lactancia materna, derivaciones a atención sanitaria y recursos comunitarios a los participantes.

El programa WIC está disponible en tres ubicaciones del condado Mecklenburg: Departamento de Salud del Noroeste (2845 Beatties Ford Road), Centro de Recursos Comunitarios Valerie C. Woodard (3205 Freedom Drive), y el Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough (430 Stitt Road).

Para ser elegible, una persona debe:

Ser una mujer embarazada; una mujer que está amamantando y que ha tenido un bebé en los últimos 12 meses; una mujer que ha tenido un bebé en los últimos seis meses; un bebé; o un niño de hasta cinco años

Residir en Carolina del Norte

Cumplir los requisitos de elegibilidad de ingresos: El ingreso bruto anual por hogar no puede superar el 185% de las directrices federales de ingresos por pobreza. Todos los beneficiarios de Medicaid, Servicios de Alimentación y Nutrición (cupones de alimentos) y Work First cumplen los criterios de elegibilidad de ingresos WIC.

Tener un riesgo nutricional identificado determinado por un profesional sanitario

Para más información sobre la elegibilidad para WIC y para concertar una cita, llame al 704-336-6500 o Enviar un formulario en línea.

También puede informarse sobre el WIC del condado Mecklenburg.

Conocer el WIC de Carolina del Norte. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

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