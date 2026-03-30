Matthews, NC.- Un incidente armado ocurrido la madrugada del 29 de marzo de 2026 en Matthews dejó como saldo la muerte de un hombre y la posterior detención de un sospechoso, según informaron autoridades locales. El hecho se registró alrededor de las 12:50 a. m. en el establecimiento Lucky Strike, ubicado en 11210 Brigman Road.

Oficiales asignados a la División de Patrullas respondieron inicialmente a un reporte sobre una persona armada. Mientras las unidades se dirigían al lugar, la persona que realizó la llamada alertó sobre detonaciones en curso. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre inconsciente en el estacionamiento con una presunta herida de bala.

El personal policial inició maniobras de emergencia de inmediato para intentar preservar la vida de la víctima mientras esperaban la llegada de los servicios médicos. Posteriormente, paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

Las autoridades identificaron a la víctima como Travis Marcus Lock, de 43 años de edad, residente de Charlotte. Detectives del Departamento de Policía de Matthews se trasladaron a la escena y activaron un proceso de investigación que permitió reconstruir los hechos preliminares.

De acuerdo con los primeros hallazgos, varias personas protagonizaron una disputa dentro del local, la cual se trasladó al área del estacionamiento. Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados efectuó un disparo que impactó a Lock. El presunto agresor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Horas más tarde, el sospechoso, identificado como Ray Jevon Teasley, de 48 años de edad, también residente de Charlotte, se presentó voluntariamente ante las autoridades. Los investigadores recopilaron evidencias y presentaron el caso ante la Oficina del Magistrado del Condado Mecklenburg.

El tribunal determinó la existencia de causa probable y formalizó cargos contra Teasley por homicidio voluntario. Actualmente, el acusado permanece bajo custodia en la cárcel del condado Mecklenburg mientras avanza el proceso judicial.

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Las autoridades continúan recabando información adicional para esclarecer completamente las circunstancias del hecho. El caso ha generado preocupación en la comunidad local, especialmente por tratarse de un incidente ocurrido en un espacio de entretenimiento.

El Departamento de Policía de Matthews reiteró su compromiso con la seguridad pública e instó a cualquier persona con información relevante a colaborar con la investigación. El desarrollo del proceso judicial permitirá determinar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes conforme a la ley.

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