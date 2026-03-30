Charlotte, NC.- El Jardín Botánico Stowe, ubicado en 6500 South New Hope Road, Belmont, Carolina del Norte, ha anunciado jornadas comunitarias gratuitas. Durante estas jornadas, podrá visitar el jardín sin costo alguno de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Tenga en cuenta que es necesario registrarse.
Las noches de entrada gratuita están programadas para:
Esta es una oportunidad para explorar los jardines, recorrer el sendero de aventuras y descubrir las diversas colecciones de plantas. El parque infantil Prairie Castle estará abierto para el disfrute de toda la familia.
Sobre la Reserva Natural Daniel Stowe
La Reserva Natural Daniel Stowe es un espacio protegido de 154 hectáreas ubicado a 32 kilómetros del centro de Charlotte, a orillas del lago Wylie, en Belmont, Carolina del Norte. Abre sus puertas al público todos los días y funciona como un punto de conexión entre la comunidad y la naturaleza. Como organización sin fines de lucro, reinvierte los aportes de visitantes, miembros y donantes en la conservación del entorno, con el objetivo de preservar su belleza natural y fomentar la convivencia, el aprendizaje y la exploración al aire libre.
Dentro de este espacio destacan los Jardines Botánicos Daniel Stowe, fundados en 1991 e inaugurados en 1999 por el empresario Daniel J. Stowe. Durante décadas, estos jardines han representado un referente de inspiración para la región. Actualmente, el lugar proyecta su evolución bajo el nombre de Daniel Stowe Conservancy, consolidándose como un entorno que invita a desconectarse del ritmo cotidiano y a sumergirse en la naturaleza.
El recorrido por la reserva incluye jardines florales, senderos que atraviesan bosques y riberas, y espacios naturales que ofrecen experiencias de exploración en contacto directo con el entorno.