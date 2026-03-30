Charlotte, NC.- El Jardín Botánico Stowe, ubicado en 6500 South New Hope Road, Belmont, Carolina del Norte, ha anunciado jornadas comunitarias gratuitas. Durante estas jornadas, podrá visitar el jardín sin costo alguno de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Tenga en cuenta que es necesario registrarse.

Las noches de entrada gratuita están programadas para:

Jueves, 9 de abril de 2026: Regístrese aquí.

Jueves, 7 de mayo de 2026: Regístrese aquí.

Jueves 11 de junio de 2026: Regístrese aquí (de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. para este evento).

Jueves, 17 de septiembre de 2026: Regístrese aquí.

Esta es una oportunidad para explorar los jardines, recorrer el sendero de aventuras y descubrir las diversas colecciones de plantas. El parque infantil Prairie Castle estará abierto para el disfrute de toda la familia.

Sobre la Reserva Natural Daniel Stowe