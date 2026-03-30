Charlotte, NC.- Charlotte Fire indicó que la ciudad de Charlotte activó una prohibición total de quemas al aire libre como medida preventiva frente al incremento del riesgo de incendios forestales. La decisión surge tras la orden estatal emitida por el Servicio Forestal de Carolina del Norte y añade restricciones locales más estrictas para reforzar la seguridad dentro de los límites urbanos.

Charlotte Fire Marshal Issues Burn Ban to Include Fires Within 100 Feet of Dwellings. In response to the statewide burn ban issued by the North Carolina Forest Service, the Charlotte Fire Fire Marshal’s Office is implementing additional local restrictions to enhance public… pic.twitter.com/SjabCaA7Gj — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) March 28, 2026

La Oficina del Jefe de Bomberos implementó la normativa con efecto inmediato, extendiendo la prohibición a cualquier tipo de quema, incluso aquellas realizadas a menos de 30 metros de viviendas habitadas. La medida busca reducir la probabilidad de incendios en un contexto marcado por condiciones de sequía y fuertes vientos, factores que facilitan la propagación del fuego.

El jefe de bomberos, Kevin Miller, explicó que la regulación estatal no cubre completamente las quemas cercanas a zonas residenciales, lo que motivó la adopción de controles adicionales en el ámbito local. La extensión de la prohibición pretende garantizar criterios uniformes de prevención en toda la ciudad y minimizar riesgos para la población.

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La normativa prohíbe expresamente fogatas recreativas, hogueras, fogones y cualquier tipo de fuego utilizado para calentarse al aire libre. Las autoridades solo permiten el uso de fuego para cocinar bajo condiciones específicas. Estas incluyen el uso de parrillas o dispositivos diseñados para exteriores, supervisión constante y la disponibilidad inmediata de herramientas de extinción como extintores, mangueras o recipientes con agua.

El incumplimiento de la medida conlleva sanciones económicas. Las autoridades aplicarán multas de 100 dólares, además de 183 dólares por costos judiciales. En casos donde una persona origine un incendio, la normativa contempla la responsabilidad directa sobre los gastos asociados a las labores de extinción.

Equipos de inspectores y personal de investigación de incendios supervisan activamente el cumplimiento de la orden. Estos funcionarios cuentan con autoridad para intervenir y aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracción.

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La prohibición permanecerá vigente hasta nuevo aviso y abarcará todas las áreas dentro de la ciudad. Las autoridades instan a los residentes a adoptar conductas preventivas y a colaborar en la reducción de riesgos, especialmente durante períodos de condiciones climáticas adversas.

El Departamento de Bomberos de Charlotte habilitó canales de atención para responder dudas de la comunidad, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la normativa. La ciudad prioriza la prevención como herramienta clave para evitar emergencias mayores y proteger tanto a los ciudadanos como a los espacios naturales.

Video: Peligro de incendio obliga a prohibición temporal de fogatas