ICE reporta el fallecimiento de migrante mexicano en California

California.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que un migrante indocumentado de nacionalidad mexicana falleció bajo custodia en California.

En un comunicado identificaron al detenido como José Guadalupe Ramos-Solano, 44 años, quien fue hallado inconsciente en su litera por el personal de seguridad del Centro de Procesamiento de Adelanto.

Explicaron que a pesar de que el personal de la instalación y los servicios de emergencia de Victorville iniciaron maniobras de reanimación y soporte vital avanzado, Ramos-Solano fue declarado muerto tras su traslado al Victor Valley Global Medical Center.

Por otro lado, señalaron que Ramos-Solano contaba con antecedentes penales por posesión de sustancias controladas y robo, delitos por los cuales fue condenado en agosto de 2025 en Los Ángeles.

De la misma manera, indicaron que posteriormente, el 23 de febrero de 2026, fue arrestado por oficiales de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) durante un operativo en Torrance, California, y trasladado al centro de detención de Adelanto para iniciar su proceso de deportación.

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Padecía de varias enfermedades

Señalaron que durante su ingreso, el ICE identificó que el detenido padecía condiciones crónicas de salud, incluyendo diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. La institución aseguró que, durante su estancia en custodia, Ramos-Solano recibió atención médica constante y medicación diaria para tratar sus patologías.

En este sentido, destacaron que conforme a la política federal, se ha notificado al Departamento de Seguridad Nacional y al consulado mexicano para localizar a sus familiares y cumplir con las leyes internacionales.

Por último, ICE reiteró su compromiso de garantizar entornos seguros y humanos para todos los detenidos, subrayando que cada individuo recibe evaluaciones médicas y dentales en las primeras 12 horas de su llegada. La agencia publicará un informe detallado sobre este deceso en un plazo de 90 días en su portal oficial, cumpliendo con los requisitos de transparencia exigidos por la Ley de Apropiaciones del DHS de 2018.

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