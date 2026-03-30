El ciclo de cine Whitewater regresa en abril

Charlotte, NC.- El ciclo de cine del Whitewater Center, de EE. UU., ubicado en 5000 Whitewater Center Parkway, regresa durante tres viernes de abril de 2026.

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El ciclo de cine Whitewater presenta películas con temática al aire libre, proyectadas en exteriores. La entrada es gratuita. El único costo es de $13 por el estacionamiento. El pase anual de estacionamiento cuesta $45.