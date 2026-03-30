El ciclo de cine Whitewater regresa en abril

Charlotte, NC.- El ciclo de cine del Whitewater Center, de EE. UU., ubicado en 5000 Whitewater Center Parkway, regresa durante tres viernes de abril de 2026.
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El ciclo de cine Whitewater presenta películas con temática al aire libre, proyectadas en exteriores. La entrada es gratuita. El único costo es de $13 por el estacionamiento. El pase anual de estacionamiento cuesta $45.
Ciclo de cine de abril
- Row of Life
- Viernes 3 de abril de 2026,
- 8:00 p.m.
- Entrada gratuita.
Row of Life es un documental que sigue a Angela Madsen, exmarine, tres veces paralímpica y reconocida oceánica, en su intento de remar en solitario y sin apoyo desde Los Ángeles hasta Hawái. Row of Life narra el año previo a la travesía y su preparación junto a su esposa, así como el viaje de Los Ángeles a Hawái, hasta que, inesperadamente, pierden el contacto con ella.
- Reel Rock
- Viernes 10 de abril de 2026,
- 8:00 p.m.
- Entrada gratuita.
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Tres películas de escalada que se estrenan mundialmente y que abarcan diferentes disciplinas, personajes y continentes: una conmovedora historia de segundas oportunidades en el amor y la escalada en la legendaria Cobra Crack de Squamish; una increíble epopeya de 18 días en la imponente Torre Central de la Patagonia; y la búsqueda de un sueño de toda la vida: un primer ascenso de 5.15.
- Badwater 135
- Viernes 17 de abril de 2026,
- 8:00 p.m.
- Entrada gratuita.
Los cineastas viajaron a 4 continentes para capturar la historia de 10 atletas, mientras la película sigue la batalla hacia el lugar más caluroso de la Tierra, donde se enfrentan a un entorno extraordinario y descubren de lo que son capaces.
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