EE.UU. reanuda formalmente operaciones en su Embajada en Caracas

Caracas.- El Gobierno de los Estados Unidos anunció oficialmente la reanudación formal de sus operaciones diplomáticas en la Embajada de Caracas, marcando el fin de una etapa de gestión externa que se mantenía desde marzo de 2019.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, indicaron que durante este periodo, el compromiso diplomático se canalizó a través de la Unidad de Asuntos Venezolanos (VAU) en Bogotá, Colombia. Sin embargo, este movimiento hacia la capital venezolana inaugura un nuevo capítulo en la presencia directa de Washington en el país.

Destacaron que el liderazgo de esta misión recae en la embajadora Laura F. Dogu, quien llegó a Caracas el pasado mes de enero para asumir sus funciones como Encargada de Negocios.

Desde 2019, el compromiso diplomático de los Estados Unidos con Venezuela se ha llevado a cabo a través de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU) en Bogotá, Colombia. Hoy, estamos reanudando formalmente las operaciones en la Embajada de los Estados Unidos en… pic.twitter.com/apXyeucQ6u — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) March 30, 2026

Reactivarán los servicios consulares

De la misma manera, señalaron que actualmente, el equipo de la Embajadora Dogu se encuentra ejecutando las labores de restauración y adecuación de la cancillería en la urbanización Colinas de Valle Arriba.

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En este sentido, reiteraron que estos trabajos tienen como objetivo preparar la infraestructura para el retorno total del personal diplomático a la brevedad posible y la posterior reactivación de los servicios consulares.

Por último, anunciaron que la presencia física en el terreno busca fortalecer la capacidad de respuesta y mediación, permitiendo un diálogo directo y sin intermediarios con el gobierno interino, la sociedad civil organizada y los representantes del sector privado, pilares clave para la estrategia de normalización en la región.

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