DHS pide retener a venezolano acusado de doble asesinato en Charlotte

Charlotte NC.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la presentación de una orden de detención contra un migrante venezolano, tras ser arrestado por su presunta responsabilidad en dos tiroteos mortales en la ciudad de Charlotte.

En un comunicado identificaron al detenido como Angelvis Jesús Quintero Fernández, 22 años. Señalaron que enfrenta cargos graves que incluyen asesinato en primer grado, intento de asesinato y posesión de un arma de fuego robada, luego de confesar su participación en los crímenes ocurridos en enero y marzo de este año.

Explicaron que el sospechoso ingresó a los Estados Unidos en julio de 2023 tras utilizar la aplicación CBP One, un mecanismo de procesamiento fronterizo que ha sido señalado por las autoridades actuales por permitir la entrada de individuos sin una verificación exhaustiva.

En este sentido, anunciaron que la detención de Quintero Fernández se produjo el pasado 23 de marzo de 2026 por parte de la policía de Charlotte-Mecklenburg, lo que activó de inmediato la respuesta de las autoridades migratorias federales para asegurar que el sujeto permanezca bajo custodia.

Critican las políticas migratorias en Charlotte

Al respecto, la secretaria Asistente Interina, Lauren Bis, vinculó directamente el incidente con las políticas migratorias de la administración anterior, señalando que el uso de la aplicación facilitó la entrada del presunto homicida al país.

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«Hacemos un llamado a los políticos de las jurisdicciones santuario en Charlotte para que se comprometan a no liberar a este individuo; necesitamos cooperación total para garantizar que criminales de esta peligrosidad no regresen a nuestras calles», enfatizó la funcionaria.

Por último, las autoridades subrayaron que la prioridad actual es evitar que el acusado obtenga la libertad bajo fianza y represente un riesgo adicional para la comunidad.

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