Trump y Rubio: Es hora de un cambio de sistema en Cuba

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, envió un contundente mensaje sobre la necesidad de una transformación política profunda en Cuba, afirmando que el modelo económico actual es inviable y que el éxito que los cubanos alcanzan en el extranjero evidencia el fracaso del sistema en la isla, el cual atribuyó a décadas de negligencia en la infraestructura básica.

Estas declaraciones las ofreció en el marco de la reciente cumbre de cancilleres del G7 en Francia, en el que destacó que “vemos que los cubanos triunfan en todo el mundo, excepto en Cuba. Necesitamos cambiar el sistema que gobierna el país y el modelo económico que sigue. Esa es la única salida si Cuba quiere un futuro mejor”.

SECRETARY RUBIO: You see Cubans go all over the world and find success except in Cuba. We need to change the system that runs the country, and we need to change the economic model that it's following. That's the only way forward if Cuba wants a better future. pic.twitter.com/XFTYKpODXZ — Department of State (@StateDept) March 27, 2026

“Cualquier información sobre Cuba que no provenga de mí o del Presidente es falsa. La economía cubana necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie el sistema de gobierno” destacó Rubio.

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De la misma manera, señaló que “la razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Cuba es un desastre porque su sistema económico no funciona”.

SECRETARY RUBIO: The reason why Cuba doesn’t have oil or fuel is because they want it for free. Cuba is a disaster because their economic system doesn't work. pic.twitter.com/4jl0IkRpJM — Department of State (@StateDept) March 27, 2026

Trump refuerza su postura contra el régimen de Cuba

Por su parte, el presidente Donald Trump reforzó su postura contra el régimen de Cuba, enfatizado que la libertad de la isla es una prioridad estratégica y que las condiciones actuales de precariedad energética y desabastecimiento son el resultado directo de una gestión fallida que debe ser sustituida para que los ciudadanos puedan finalmente «entrar en el siglo XXI».

“Cuba es la siguiente. Hagan como si no hubiera dicho eso, por favor”, destacó Trump.

🇺🇸🇨🇺 | Donald Trump: “Cuba es la siguiente. Hagan como si no hubiera dicho eso, por favor.” pic.twitter.com/rzMw12XYtg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026

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