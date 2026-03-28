Trump lanza app oficial de la Casa Blanca

Washington.- En un esfuerzo por modernizar la comunicación gubernamental, la administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de su nueva aplicación móvil oficial.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que esta herramienta digital está diseñada para ofrecer a los ciudadanos estadounidenses una línea de contacto directa y sin intermediarios con el Ejecutivo, permitiendo el acceso a actualizaciones en tiempo real y contenido exclusivo proveniente directamente de la fuente oficial.

Explicaron que la plataforma tecnológica permite a los usuarios recibir alertas críticas sobre anuncios de importancia nacional, órdenes ejecutivas y prioridades legislativas.

Tendrá diversas funciones

Además, destacaron que la aplicación incluye funciones de transmisión en vivo para conferencias de prensa y discursos, así como una biblioteca multimedia dinámica que recopila los momentos más destacados de la gestión presidencial.

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Por otro lado, señalaron que un aspecto innovador de esta herramienta es la posibilidad de que los ciudadanos envíen comentarios y opiniones directamente a la administración.

Según el comunicado oficial, la aplicación busca «cortar el ruido» mediático tradicional, ofreciendo información filtrada únicamente por los canales del Gobierno para mantener a la población informada sobre los avances en las políticas públicas.

En este sentido, indicaron que la aplicación de la Casa Blanca ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas App Store y Google Play.

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