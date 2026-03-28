María Elvira Salazar exige protección para 500 mil venezolanos

Washington.- La congresista estadounidense María Elvira Salazar alzó su voz nuevamente en defensa de la comunidad venezolana en Estados Unidos, alertando que más de 500.000 ciudadanos de dicha nacionalidad se encuentran actualmente en un «limbo migratorio».

A través de un video publicado en sus redes sociales, la representante enfatizó la necesidad crítica de otorgar permisos de trabajo y protección frente a las deportaciones para aquellos que han huido de la crisis en el país suramericano.

Salazar fue contundente al señalar que, aunque se perciban ciertos avances en la región, la realidad sobre el terreno dicta que «Venezuela aún no es segura para regresar».

Más de 500 mil venezolanos siguen en el limbo migratorio. Mientras Venezuela se estabiliza, debemos permitir que se queden aquí, con permiso de trabajo y protegidos de deportaciones. La realidad es clara: Venezuela aún no es segura para regresar.

Hemos avanzado, sí… pero queda… pic.twitter.com/Pnm9mdtArj — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) March 27, 2026

Reafirma su compromiso con los venezolanos

De la misma manera, la legisladora argumentó que, mientras la nación caribeña atraviesa su proceso de estabilización, la administración estadounidense debe garantizar que quienes ya están en suelo norteamericano puedan integrarse de manera legal y productiva a la fuerza laboral, evitando el miedo a una repatriación forzada.

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Además, detalló que el reconocimiento de que el camino hacia la recuperación total de Venezuela es largo y que los mecanismos de protección temporal son vitales para la supervivencia de las familias migrantes.

Según Salazar, es imperativo que las políticas migratorias reflejen la complejidad de la situación política y social que sigue afectando a millones de personas.

En este sentido, Salazar reafirma su compromiso de presionar por soluciones permanentes que reconozcan el aporte de la diáspora venezolana y aseguren su bienestar jurídico mientras se consolidan cambios democráticos reales en su país de origen.

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