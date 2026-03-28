La DEA y el FBI asestan golpe letal al fentanilo en California

Los Ángeles.- El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) de Los Ángeles, en una acción coordinada con el Departamento de Policía de Glendale, ejecutó una de las incautaciones de sustancias ilícitas más significativas de los últimos tiempos.

En un comunicado detallaron que bajo el marco de la Operación Recuperar Estados Unidos, las autoridades lograron retirar de las calles medio millón de pastillas falsificadas y una cantidad masiva de drogas sintéticas tras interceptar un vehículo y registrar dos inmuebles sospechosos.

Explicaron que el decomiso incluyó 15 kilogramos de fentanilo en polvo, 30 libras de metanfetamina, así como cocaína, heroína, MDMA y hongos de psilocibina. Además del cargamento de narcóticos, los agentes confiscaron un arsenal compuesto por tres rifles de asalto, cuatro pistolas y municiones, junto con 30.000 dólares en efectivo.

900,000 Potentially Lethal Fentanyl Doses Seized in L.A.! “Half a million counterfeit pills & 15 kilos of fentanyl are now off the streets because DEA & our HSTF partners moved as one," DEA ACO Brian Clark, Pacific & Southwest Region. @TheJusticeDept Read https://t.co/cysvnLJgyj pic.twitter.com/CUcpA2Rh5k — DEA HQ (@DEAHQ) March 27, 2026

Operativo “salvó vida”

Al respecto, el Jefe Adjunto de Operaciones de la DEA, Brian Clark, calificó la intervención como un acto que «salvó vidas» al evitar que estas sustancias llegaran a las comunidades.

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La relevancia de la operación fue validada por la presencia del subprocurador general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien viajó a Los Ángeles para supervisar los resultados y felicitar personalmente a los miembros del HSTF.

De la misma manera, Blanche destacó que este éxito es el fruto de una colaboración interinstitucional sin precedentes que involucra a la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias de seguridad nacional.

Por último, indicaron que este operativo forma parte de una estrategia integral del gobierno para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el tráfico de sustancias letales como el fentanilo.

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