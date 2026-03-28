El movimiento «No Kings Day» busca marcar un hito histórico en EE.UU.

Washington.- La plataforma civil «No Kings Day» llevará a cabo una movilización masiva el sábado 28 de marzo, que abarca más de 3.000 puntos de concentración en todo el territorio estadounidense.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la iniciativa, que ha ganado una tracción sin precedentes desde el año pasado bajo el respaldo de organizaciones como Indivisible y diversos sindicatos, pretende superar los récords de asistencia previos, que alcanzaron los 7 millones de manifestantes en octubre de 2025.

Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump.https://t.co/yEEGarXXr4 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) March 27, 2026

Trascendió que el eje central de las protestas es el rechazo a lo que los organizadores califican como una deriva autoritaria de la administración de Donald Trump. Bajo la premisa de que la soberanía reside en el pueblo y no en una figura centralizada de poder, el movimiento denuncia el uso de operativos encubiertos y detenciones sin orden judicial.

Happy No Kings III Day. If you love your country, you'll be out in these streets today. We get 1 more chance to throw a proverbial shot across the bow that states "Hands Off til Election Day Kiddie Diddlin' Douchebag!" pic.twitter.com/sspKGgkqS7 — MAGA Cult Slayer🦅🇺🇸 (@MAGACult2) March 28, 2026

En este sentido, los organizadores destacaron que ciudades como St. Paul, Minnesota, se perfilan como epicentros de la jornada tras los trágicos incidentes migratorios ocurridos a principios de año.

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Protestarán por la situación económica y la política exterior

Por otro lado, también se conoció que además de las críticas a la política interna, los manifestantes expresan su descontento por la situación económica y el rumbo de la política exterior, especialmente tras la reciente escalada bélica contra Irán. El malestar social se extiende desde las grandes metrópolis hasta las zonas rurales, reflejando una polarización profunda respecto a las medidas migratorias y de seguridad nacional implementadas por el Ejecutivo actual.

Today I’m attending No Kings rallies all over the district. Follow along with us on Instagram and Facebook throughout the day, and join the movement by finding a rally near you: https://t.co/96kLVkna1J pic.twitter.com/xQYqTvgDg5 — Michael Roth (@michaelrothnj) March 28, 2026

Asimismo, en la capital, Washington D. C., se espera que la marcha recorra los monumentos más emblemáticos antes de culminar en un mitin masivo por la tarde. Con un despliegue logístico que incluye mapas interactivos para facilitar la participación en los 50 estados, los coordinadores del «No Kings Day» aseguran que esta jornada no solo es una protesta, sino una exigencia de retorno a los valores democráticos fundamentales del país.

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