Soul Junction: Velada musical gratuita en First Ward Park

Charlotte, NC.- El soul y el R&B llenarán el escenario principal la primera noche de Charlotte SHOUT! Soul Junction tendrá lugar el viernes 3 de abril de 2026, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., en First Ward Park, 301 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte.

La entrada al concierto es gratuita y no se necesita registro.

Esta vibrante celebración del sonido presenta el poderoso arte de Rudy Currence, con Quentin Talley como anfitrión. Desde ritmos suaves y voces profundas hasta momentos enérgicos y estimulantes, la música te invita a moverte, conectar y sumergirte en el espíritu de la ciudad bajo el cielo abierto.

Se recomiendo llevar una manta, reunir a sus amigos y vivir una noche donde la música conmovedora y la comunidad se unen.

A tomar en cuenta

6:00 p.m.: Quentin Talley & the Soul Providers

7:00 p.m.: Nero Tindall IV

8:00 p.m.: Curt Keyz

9:00 p.m.: Rudy Currence

Sobre Charlotte SHOUT!

Charlotte SHOUT! es una querida celebración anual del arte, la cultura y la comunidad de la ciudad. Basado en el arte, la música, la gastronomía y las ideas, Charlotte SHOUT! es un festín sensorial inclusivo e inspirador para todas las edades, con más de 200 eventos y atracciones que se desarrollan durante 17 días en Uptown, Charlotte.

Charlotte SHOUT! es producido por Charlotte Center City Partners y se lleva a cabo cada primavera.

Para descargar una guía de SHOUT! 2026, haga clic aquí.

Preguntas frecuentes

Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.