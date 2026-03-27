Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) se complace en anunciar que Ricky Robbins se unirá al equipo directivo de la agencia como subjefe a partir del 1 de abril de 2026.

El subjefe Robbins apoyará al Sheriff Garry L. McFadden en la gestión general y la dirección estratégica de la Oficina del Sheriff. Sus principales responsabilidades incluyen la supervisión de la División de Tribunales y la División de Operaciones de Campo, que prestan servicio a los ciudadanos del Condado Mecklenburg y al sistema judicial.

El subjefe Robbins aporta más de 40 años de experiencia en las fuerzas del orden a su nuevo cargo en la MCSO. Inició su carrera en el Departamento de Policía de Charlotte, ahora Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, donde desempeñó diversas funciones, incluyendo patrulla, equipo SWAT, investigación de accidentes y homicidios. A lo largo de su trayectoria profesional, también fue testigo y contribuyó al crecimiento y la evolución de las fuerzas del orden en nuestra comunidad.

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La jefa de gabinete, Valerie M. Fields, comentó: “Nos complace dar la bienvenida al Sr. Robbins a nuestro equipo directivo como nuestro nuevo subjefe. Su liderazgo, profesionalismo y compromiso con la colaboración serán invaluables a medida que continuamos fortaleciendo nuestras operaciones y el servicio a la comunidad”.

“Nos enorgullece dar la bienvenida al Sr. Robbins como nuestro nuevo subjefe”, declaró la jefa de detención, Celeste D. Youngblood. “El Sr. Robbins cuenta con una sólida trayectoria de liderazgo, profesionalismo y dedicación al servicio público. Confío en que será una gran incorporación a nuestra agencia mientras continúa sirviendo a nuestra comunidad”.

El sheriff Garry L. McFadden agregó: “La experiencia y la visión del Sr. Robbins se alinean con nuestra misión de promover la seguridad, la rendición de cuentas y la confianza en todo el condado Mecklenburg. Como subjefe, desempeñará un papel fundamental en el avance de nuestras prioridades y en el apoyo a los dedicados hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg”.

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) espera dar la bienvenida al subjefe Robbins y trabajar juntos para mejorar aún más la seguridad pública, la transparencia y las alianzas comunitarias en todo el condado Mecklenburg.

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