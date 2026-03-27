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Senado de EE.UU. libera fondos para el DHS tras presión de Trump

ESTADOS UNIDOS
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Senado aprueba plan fiscal y presupuestario de Trump
Maria Gabriela Perez

Washington.- En una votación unánime realizada la madrugada del viernes 27 de marzo, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de financiamiento para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo fin a una parálisis de 42 días.

Es de mencionar, que la resolución se produjo apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que utilizaría poderes de emergencia para pagar a los agentes de la TSA que trabajaban sin salario.

«Debido a que los demócratas han creado de manera imprudente una verdadera Crisis Nacional, estoy usando mis autoridades bajo la Ley para proteger a nuestro Gran País», declaró el mandatario a través de Truth Social, calificando la situación en los aeropuertos como una emergencia nacional.

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Un movimiento estratégico ante el caos aeroportuario

Por su parte, medios de comunicación indicaron que la intervención de Trump fue el catalizador definitivo para que el Senado desbloqueara los recursos destinados a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y FEMA.

El presidente instruyó directamente al recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar el pago inmediato de los agentes aeroportuarios, una medida que buscaba mitigar las esperas de hasta cuatro horas reportadas en terminales de todo el país. «Voy a firmar una Orden para pagar inmediatamente a nuestros Agentes de la TSA y abordar esta situación de emergencia», afirmó Trump, presionando a los legisladores para que formalizaran el flujo de fondos que el Ejecutivo ya había comenzado a movilizar.

Exclusión de fondos para migración y postura presidencial

Es de mencionar, que a pesar del avance legislativo, el paquete excluye deliberadamente el financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y partes de la Patrulla Fronteriza (CBP), áreas donde Trump ha mantenido una postura intransigente.

Aunque el presidente expresó ambivalencia sobre el acuerdo semanas atrás, insistiendo en que «cualquier trato que no incluya la Ley Save America no me hace feliz», finalmente respaldó la medida para aliviar la presión económica sobre los trabajadores federales. No obstante, aliados republicanos en el Senado advirtieron que esta es solo una tregua temporal; el senador Eric Schmitt subrayó que «la siguiente tarea es la deportación masiva» y que la lucha por el financiamiento total del ICE continúa.

Es de mencionar que con la aprobación del Senado, la legislación se traslada ahora a la Cámara de Representantes, donde el liderazgo republicano bajo Mike Johnson enfrenta el reto de alinear a su bancada con la voluntad de la Casa Blanca.

Mientras tanto, el líder demócrata Chuck Schumer criticó el retraso, señalando que este acuerdo podría haberse alcanzado hace un mes si no fuera por la resistencia republicana a separar los temas migratorios de los servicios operativos esenciales.

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