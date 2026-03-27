Senado de EE.UU. libera fondos para el DHS tras presión de Trump

Washington.- En una votación unánime realizada la madrugada del viernes 27 de marzo, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de financiamiento para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), poniendo fin a una parálisis de 42 días.

Es de mencionar, que la resolución se produjo apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que utilizaría poderes de emergencia para pagar a los agentes de la TSA que trabajaban sin salario.

🚨 While Democrats continue to stand on the side of criminal illegal aliens, President Trump is signing an order instructing @SecMullinDHS to immediately pay our TSA Agents and to quickly stop the Democrat Chaos at the Airports. https://t.co/pHDnUTf6oR pic.twitter.com/MHg2wEUI8d — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

«Debido a que los demócratas han creado de manera imprudente una verdadera Crisis Nacional, estoy usando mis autoridades bajo la Ley para proteger a nuestro Gran País», declaró el mandatario a través de Truth Social, calificando la situación en los aeropuertos como una emergencia nacional.

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Un movimiento estratégico ante el caos aeroportuario

Por su parte, medios de comunicación indicaron que la intervención de Trump fue el catalizador definitivo para que el Senado desbloqueara los recursos destinados a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y FEMA.

Senado de EE. UU. aprueba acuerdo para financiar TSA y parte de Seguridad Nacional tras bloqueo. https://t.co/B8DOBKjR1P pic.twitter.com/x888TJwbOP — Uno TV (@UnoNoticias) March 27, 2026

El presidente instruyó directamente al recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para asegurar el pago inmediato de los agentes aeroportuarios, una medida que buscaba mitigar las esperas de hasta cuatro horas reportadas en terminales de todo el país. «Voy a firmar una Orden para pagar inmediatamente a nuestros Agentes de la TSA y abordar esta situación de emergencia», afirmó Trump, presionando a los legisladores para que formalizaran el flujo de fondos que el Ejecutivo ya había comenzado a movilizar.

Exclusión de fondos para migración y postura presidencial

Es de mencionar, que a pesar del avance legislativo, el paquete excluye deliberadamente el financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y partes de la Patrulla Fronteriza (CBP), áreas donde Trump ha mantenido una postura intransigente.

El Senado de EEUU aprueba presupuesto del Departamento de Seguridad pero excluye ICE https://t.co/cOHhXSTym2 — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) March 27, 2026

Aunque el presidente expresó ambivalencia sobre el acuerdo semanas atrás, insistiendo en que «cualquier trato que no incluya la Ley Save America no me hace feliz», finalmente respaldó la medida para aliviar la presión económica sobre los trabajadores federales. No obstante, aliados republicanos en el Senado advirtieron que esta es solo una tregua temporal; el senador Eric Schmitt subrayó que «la siguiente tarea es la deportación masiva» y que la lucha por el financiamiento total del ICE continúa.

Es de mencionar que con la aprobación del Senado, la legislación se traslada ahora a la Cámara de Representantes, donde el liderazgo republicano bajo Mike Johnson enfrenta el reto de alinear a su bancada con la voluntad de la Casa Blanca.

The contrast for America between common sense and CRAZY is on full display once again — every House Democrat except for four voted AGAINST funding Homeland Security. Democrats voted for the THIRD time to make Americans stand in long lines, block paychecks for law enforcement,… pic.twitter.com/1FnFWDYpjD — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) March 26, 2026

Mientras tanto, el líder demócrata Chuck Schumer criticó el retraso, señalando que este acuerdo podría haberse alcanzado hace un mes si no fuera por la resistencia republicana a separar los temas migratorios de los servicios operativos esenciales.

After weeks of negotiations, Republicans caved to our demands to fund DHS without a blank check for ICE and CBP. My full statement below: pic.twitter.com/KGvgL7VcqL — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 27, 2026

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