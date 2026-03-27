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Republicanos frenan acuerdo sobre los fondos para el DHS

ESTADOS UNIDOS
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ICE Detiene a 120 Inmigrantes en Oklahoma
Foto: Cortesía @DHSgov
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes rechazó el viernes 27 de marzo formalmente el paquete de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobado previamente por el Senado.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a pesar de que la medida contaba con un respaldo bipartidista en la Cámara Alta para evitar el colapso de agencias como la TSA y la Guardia Costera, los republicanos de la Cámara Baja, encabezados por el «Speaker» Mike Johnson, calificaron la propuesta como «insuficiente» al no incluir fondos estrictos para la detención y deportación masiva de inmigrantes.

Trascendió que la negativa legislativa se produce en un momento de máxima tensión, ya que el ala más conservadora del partido exige la inclusión de la «Ley SAVE America» como condición innegociable para liberar los presupuestos.

Asimismo, los legisladores argumentaron que financiar la operatividad administrativa del DHS sin dotar de recursos adicionales al ICE y a la Patrulla Fronteriza (CBP) es ignorar la crisis de seguridad en la frontera sur.

Demócratas alertan el riesgo a la seguridad nacional

Por su parte, los demócratas han denunciado que el rechazo es una maniobra política que pone en riesgo la seguridad nacional durante la temporada de viajes.

Ver más: Senado de EE.UU. libera fondos para el DHS tras presión de Trump

El líder del Senado, Chuck Schumer, lamentó que la Cámara Baja haya «secuestrado» un acuerdo unánime por intereses partidistas.

En este sentido, se conoció que con la presión de los sindicatos federales en aumento, se espera que el Congreso intente una nueva ronda de negociaciones antes del cierre de la semana para evitar consecuencias económicas mayores en el sistema de transporte nacional.

Video: Nueva función en línea muestra tiempos de espera en oficinas del DMV

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