Muere joven española tras lograr la eutanasia

Barcelona – Una joven de 25 años identificada como Noelia Castillo Ramos, falleció el jueves 26 de marzo en un centro médico de Sant Pere de Ribes, tras recibir la prestación de ayuda para morir autorizada por la justicia española.

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que su caso se convirtió en un símbolo nacional del derecho a la muerte digna después de una batalla legal de más de 600 días.

La historia de la joven, recorrió el mundo tras quedar parapléjica por un intento de suicidio en 2022 derivado de un trauma por agresión sexual y trastornos de salud mental, defendió su voluntad hasta el último momento frente a múltiples recursos judiciales interpuestos para frenar el proceso.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, murió el 26 de marzo de 2026 en Barcelona tras recibir la eutanasia, convirtiéndose en un precedente jurídico y humano que pasará a la historia. Kena Uribe (@kenauribe) con la información#NoticiasImagen #PaolaRojasDPC @PaolaRojas pic.twitter.com/dCY20DJ6Qc — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) March 27, 2026

El desenlace se produjo apenas horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara la última medida cautelar solicitada por su padre, quien, apoyado por la organización Abogados Cristianos, intentó paralizar la eutanasia alegando una supuesta falta de capacidad de decisión de su hija.

No obstante, todas las instancias, desde la Comisión de Garantía de Cataluña hasta el Tribunal Constitucional, ratificaron que Noelia mantenía sus facultades mentales intactas y que su sufrimiento era «constante, irreversible e insoportable», cumpliendo con los requisitos de la ley vigente.

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Noelia confesó que quería dejar de sufrir

En una estremecedora entrevista concedida días antes de su muerte, Noelia explicó con serenidad su decisión. «Solo quiero irme ya en paz y dejar de sufrir, eso es todo».

25-year-old Noelia Castillo Ramos, who is now paraplegic, will be euthanized tonight.pic.twitter.com/G5LdUdYR6Q — Coy 💸 (@CashCoy7) March 26, 2026

De la misma manera, la joven relató cómo los dolores físicos y el tormento psicológico habían anulado cualquier proyecto de vida, solicitando que se respetara su autonomía personal.

Según fuentes cercanas, Noelia afrontó el procedimiento sola en su habitación, tras haberse despedido previamente de su madre, quien, pese a su dolor personal, decidió respetar la voluntad de su hija.

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