Kennedy y Oz liderarán modernización del sistema sanitario en EE.UU.

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron oficialmente la creación del Comité Asesor de Atención Médica.

En un comunicado explicaron que este nuevo organismo federal, integrado por líderes del sector salud, tiene como misión asesorar al secretario Robert F. Kennedy Jr. y al administrador de CMS, el Dr. Mehmet Oz, sobre estrategias para fortalecer y modernizar el sistema sanitario de los Estados Unidos.

De la misma manera, detallaron que entre los miembros seleccionados destacan figuras reconocidas como el conferencista Tony Robbins y expertos médicos como el Dr. Robert Bessler y la Dra. Kyu Rhee.

De un sistema de «enfermedad» a uno de prevención

Al respecto, el secretario Kennedy subrayó que este comité será fundamental para transformar el enfoque actual, pasando de un sistema centrado en la enfermedad a uno basado en la verdadera salud y la prevención.

“Esta administración está reuniendo a líderes para enfrentar los desafíos que sufren los pacientes estadounidenses, poniendo la prevención en el centro de todo”, afirmó RFK Jr.

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Asimismo, el comité trabajará en soluciones prácticas que impulsen cambios reales en la forma en que se financia y entrega la atención médica en el país, buscando restaurar el enfoque en el bienestar integral del ciudadano.

Por su parte, el Dr. Mehmet Oz destacó que el grupo aportará una experiencia profunda en innovación, finanzas y participación del paciente para reducir la carga administrativa y mejorar la calidad del cuidado.

Indicó que las prioridades del comité incluyen el desarrollo de políticas para prevenir y gestionar enfermedades crónicas, así como la expansión del uso de datos en tiempo real para acelerar el procesamiento de reclamos. También se centrarán en fortalecer la sostenibilidad de Medicare Advantage y modernizar la medición de calidad en los servicios para poblaciones vulnerables atendidas por Medicaid.

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