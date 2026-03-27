Charlotte, NC.- El baloncesto espectáculo vuelve a tomar protagonismo con la llegada de los Harlem Globetrotters al Bojangles Coliseum, donde presentarán su esperada gira “The 100 Year Tour” el sábado 28 de marzo. El evento promete una combinación única de destreza deportiva, humor y una conexión directa con el público que ha definido a este icónico equipo durante un siglo.

La gira conmemora 100 años de historia cargada de innovación dentro del deporte. Los asistentes vivirán una experiencia dinámica desde el primer minuto, con jugadas que desafían la lógica, mates de alto impacto y trucos diseñados para sorprender incluso a los aficionados más exigentes. El espectáculo integra además momentos cómicos a pie de cancha, lo que convierte cada presentación en una propuesta entretenida para todas las edades.

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La organización diseñó esta edición especial como una celebración integral del legado del equipo. El público no solo disfrutará del partido, también participará en una experiencia previa con animación y actividades interactivas. Al finalizar, los jugadores compartirán con los asistentes en encuentros cercanos que refuerzan el vínculo entre el equipo y sus seguidores.

Entre las novedades destaca la incorporación del Balón Dorado de Spalding®, un elemento que añade un componente visual y simbólico a la presentación. Esta propuesta eleva el espectáculo y refuerza el carácter conmemorativo de la gira, que busca rendir homenaje a décadas de creatividad dentro del baloncesto.

La producción también incluye efectos de luces avanzados durante el desarrollo del evento. La organización advierte a los asistentes con sensibilidad a la luz sobre el uso de efectos estroboscópicos en distintos momentos del show.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmaster y su aplicación móvil. El recinto establece como requisito la adquisición de boletos para todas las personas a partir de los dos años de edad, aunque algunos espectáculos pueden exigir entrada incluso para bebés. El público puede confirmar estos detalles directamente con la taquilla del recinto.

El Bojangles Coliseum, ubicado en el 2700 East Independence Blvd. en Charlotte, Carolina del Norte, habilita su boletería en horarios específicos según la programación de eventos. Durante la semana, la taquilla abre en horarios establecidos o dos horas antes de cada función.

Con esta gira, los Harlem Globetrotters consolidan su posición como un fenómeno global del entretenimiento deportivo y ofrecen una oportunidad única para formar parte de una celebración histórica que combina talento, energía y tradición.

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