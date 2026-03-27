EE.UU. concreta extradiciones desde 19 países

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), a través de su Oficina de Asuntos Internacionales, informó la exitosa ejecución de procesos de extradición desde 19 naciones durante el mes de febrero de 2026.

Según el reporte oficial, publicado en las redes sociales, detallaron que estas operaciones permitieron el retorno de fugitivos que eran requeridos por la justicia estadounidense tras ser vinculados con delitos graves y actos de violencia.

Indicaron que los individuos extraditados enfrentarán ahora procesos judiciales en 16 estados diferentes de la Unión Americana, reforzando la cooperación internacional en materia de seguridad.

In February, @TheJusticeDept Office of International Affairs secured extraditions from 19 countries of fugitives wanted for violent and serious crimes in 16 U.S. states. pic.twitter.com/iLQlq5Hjm0 — U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 26, 2026

Alianza global contra la impunidad

Por otro lado, indicaron que la lista de países que colaboraron con el DOJ incluye naciones de diversos continentes, destacando la participación de aliados estratégicos en América Latina como México, Colombia, Panamá, Chile, Guatemala y El Salvador. Asimismo, se concretaron traslados desde países europeos como España, el Reino Unido, Italia, Alemania e Irlanda, además de jurisdicciones en Asia y el Caribe.

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Esta red de cooperación subraya el compromiso de las autoridades federales para asegurar que los prófugos de la ley no encuentren refugio fuera de las fronteras nacionales, sin importar la complejidad geográfica.

Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ enfatizó que las extradiciones de febrero no solo representan un logro administrativo, sino un alivio directo para las comunidades afectadas en los 16 estados solicitantes.

Indicaron que los fugitivos retornados están asociados a crímenes de alta peligrosidad, lo que convierte a estas operaciones en una pieza clave para la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del sistema penal estadounidense. La coordinación entre los alguaciles federales (U.S. Marshals) y las policías locales ha sido fundamental para la custodia y el transporte seguro de estos sujetos.

Por último, destacaron que con estas cifras, el Departamento de Justicia reafirma su capacidad operativa para gestionar tratados de extradición vigentes y mantener una vigilancia constante sobre objetivos de alto perfil a nivel mundial.

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