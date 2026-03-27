Beaufort, SC.- La Oficina del Sheriff de Beaufort County detuvo a Dante Doray Capers, de 27 años de edad y residente de Burton, por su presunta vinculación con una serie de robos residenciales que afectaron el norte del condado. Las autoridades ejecutaron la captura el 25 de marzo de 2026 y le imputaron cuatro cargos de robo en primer grado.

La investigación se originó a partir de múltiples denuncias que reportaron allanamientos ocurridos en un lapso de tres días, entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2026. Durante ese período, al menos nueve viviendas resultaron afectadas en zonas que abarcan desde Lady’s Island hasta St. Helena Island. Los investigadores lograron identificar un patrón en la forma de operar, lo que permitió consolidar las evidencias en un mismo expediente.

De acuerdo con el reporte oficial, los implicados ingresaron de manera ilegal a las residencias, revisaron pertenencias personales y provocaron daños materiales. Entre los objetos sustraídos figuran bebidas alcohólicas, herramientas eléctricas, armas de fuego y otros artículos de valor, lo que incrementó la preocupación entre los residentes de las comunidades afectadas.

Lee también: Arrestan a tres colombianos presuntos miembros de red suramericana de robos

Las grabaciones de seguridad jugaron un papel determinante en el avance del caso. Varias de las viviendas contaban con sistemas de videovigilancia que captaron imágenes de los sospechosos durante los hechos. Ese material permitió a los investigadores establecer líneas claras de identificación y ubicar a Capers como uno de los principales involucrados.

El Departamento del Sheriff mantiene el caso bajo investigación activa. Los funcionarios no descartan la participación de otras personas ni la posible conexión con incidentes adicionales dentro del condado. Por esta razón, las autoridades prevén la presentación de nuevos cargos a medida que avance el proceso investigativo.

La Oficina del Sheriff exhorta a la comunidad a colaborar con cualquier información que contribuya al esclarecimiento total de los hechos. Las personas que posean datos relevantes pueden comunicarse directamente con el investigador Cpl. Phillips al número 843-255-3430. También pueden enviar información de forma anónima a través de Crime Stoppers de Beaufort County mediante la aplicación P3 Tips, el portal TipsBFT.com o la línea telefónica 844-TIPSBFT.

Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguran que continuarán con operativos para prevenir nuevos delitos en la zona.

Video: 🚨 Crímenes silenciosos: Lo que sucede a diario en las calles de Mecklenburg