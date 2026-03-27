Aprueban cadena perpetua para menores en El Salvador

San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos una reforma trascendental a la Ley Penal Juvenil, la cual busca que cualquier menor de edad que incurra en delitos tipificados como graves sea sancionado con prisión perpetua, eliminando los beneficios de penas reducidas que existían anteriormente para este sector demográfico.

Así se conoció en un comunicado en el que indicaron que la iniciativa forma parte de un paquete de reformas destinadas a homologar la legislación nacional con la reciente reforma constitucional aprobada el pasado 17 de marzo.

Explicaron que las enmiendas a los artículos 8, 9 y 15 de la normativa juvenil marcan un «antes y un después» en la seguridad pública, según las autoridades. El objetivo principal es disuadir la participación de jóvenes en estructuras criminales y garantizar que la edad no sea un atenuante ante crímenes atroces.

Al respecto, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, enfatizó que esta medida es una respuesta directa a las víctimas: “A través de nuestros votos, le estamos respondiendo a las familias afectadas, a los niños y a las niñas que fueron violados”, afirmó, subrayando la firmeza del Estado frente a la delincuencia juvenil.

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Rigor judicial y eliminación de la prescripción

Por otro lado, además de la cadena perpetua, las reformas al Código Procesal Penal impactarán directamente en el procesamiento de jóvenes vinculados a delitos de extrema gravedad como el homicidio, la violación y el terrorismo.

En este sentido, indicaron que se ha eliminado el límite máximo de duración de la detención provisional para estos casos y se ha decretado su imprescriptibilidad.

Asimismo, anunciaron que se crearán los Juzgados de lo Criminal, una jurisdicción especializada que tendrá la competencia exclusiva para juzgar y ejecutar estas penas máximas, asegurando que los condenados no puedan acceder a libertad condicional ni anticipada.

Por último, reiteraron que este endurecimiento de las leyes se produce en un contexto donde, durante 2025, se registraron 82 homicidios y 664 violaciones a nivel nacional, cifras que el Gobierno del presidente Nayib Bukele busca reducir a cero.

Es de destacar, que con esta aprobación, El Salvador se convierte en el noveno país de Latinoamérica en contemplar el castigo de por vida, sumándose a naciones como México, Argentina y Colombia.

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