Alertan que EE.UU. 11.000 niños ciudadanos pierden a sus padres

Washington.- Una reciente investigación de ProPublica reveló un impacto devastador en la estructura familiar estadounidense tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.

Según el informe, publicado en diversos medios de comunicación al menos 11.000 menores con ciudadanía de los Estados Unidos han quedado separados de sus progenitores debido a la intensificación de las detenciones migratorias en los últimos siete meses.

Explicaron que el análisis, fue basado en registros oficiales del ICE obtenidos por la Universidad de Washington. Al mismo tiempo, detalló que el estudio arroja que, en promedio, más de 50 niños pierden a uno de sus padres cada día, afectando de manera desproporcionada a la comunidad latina.

New: After ICE came to Minneapolis, ProPublica journalist Peter DiCampo saw his community step up to patrol the streets, drive strangers to work and provide aid to families in hiding. These are his neighbors, in their city, in their own words. https://t.co/15BPhARV5D — ProPublica (@propublica) March 26, 2026

Desprotección familiar y deportación de madres

Por otro lado, indicaron que uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es el incremento en la expulsión de mujeres, cuya tasa de deportación es ahora cuatro veces superior a la registrada durante la administración de Joe Biden.

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Los datos indican que la gran mayoría de los afectados por estas medidas de control (el 75%) no poseen antecedentes penales graves, lo que sugiere un cambio en las prioridades de arresto.

En este sentido, Beatriz López, directora de Voto Latino, calificó estas acciones como un «ataque calculado» contra las familias trabajadoras, denunciando que la detención de padres y el encarcelamiento de menores son actos que exigen una rendición de cuentas inmediata.