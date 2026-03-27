Nashville, NC.- Un despliegue coordinado entre múltiples agencias de seguridad permitió la detención de 16 personas señaladas por presuntos delitos de explotación infantil en línea en Nashville, Carolina del Norte. La operación, desarrollada durante cuatro días en febrero en Nash County, reunió a más de 150 agentes pertenecientes a 13 organismos policiales con el objetivo de identificar, investigar y capturar a individuos que intentaban contactar a menores de 16 años a través de plataformas digitales.

Las autoridades ejecutaron una estrategia encubierta en la que oficiales asumieron identidades falsas como menores de edad. Esta táctica facilitó la interacción directa con los sospechosos y permitió documentar conductas delictivas antes de que alcanzaran a víctimas reales. La intervención culminó con la formulación de más de 80 cargos penales.

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Entre las acusaciones destacan explotación sexual de menores, solicitud de niños mediante medios informáticos, tentativa de violación, libertades indecentes con menores, así como delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego y la difusión de material obsceno dirigido a menores. Los investigadores consolidaron pruebas digitales clave que sustentan los procesos judiciales en curso.

En el operativo participaron diversas entidades, entre ellas el Departamento de Policía de Nashville, la Oficina del Sheriff de Nash County, la Oficina del Alguacil de Edgecombe County, la Oficina del Sheriff de Franklin County, los departamentos de policía de Rocky Mount, Sunset Beach, Fayetteville y Huntersville, así como la Oficina del Sheriff de Onslow County. También intervinieron la Fuerza de Tareas Invictus, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Policía de Raleigh, la Oficina del Fiscal del Distrito de Nash County, la Oficina del Magistrado del mismo condado y la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (SBI).

El jefe de policía de Nashville, Caleb Shockley, destacó la articulación entre jurisdicciones como un factor determinante para el éxito del operativo. Según indicó, cada organismo aportó recursos y capacidades con un objetivo común: proteger a los menores y retirar de circulación a individuos considerados peligrosos.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación y evalúan la posible incorporación de nuevos cargos conforme avancen las diligencias. Los cuerpos de seguridad reiteran su compromiso con la persecución activa de delitos sexuales contra menores en todo el estado.

Asimismo, los organismos exhortan a padres y representantes a supervisar de manera constante la actividad digital de niños y adolescentes. Las autoridades recomiendan reportar cualquier conducta sospechosa ante instancias locales o mediante la plataforma CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

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