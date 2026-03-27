12 actividades para disfrutar en abril en Charlotte

Charlotte, NC.- Despídase del aburrimiento de estar encerrado en casa por el frío con estos eventos y actividades de primavera en Charlotte. A continuación una lista de acitividades que puede disfrutar desde ya.

1- Pase un día en la Feria de Charlotte.

Lleve a toda la familia a la Feria de Charlotte , del 26 de marzo al 6 de abril, en el Charlotte Motor Speedway. Deléitese con la deliciosa comida típica de feria, atracciones, un zoológico interactivo, el espectáculo de escapismo de Lady Houdini y mucho más. Ahorre en su entrada comprando una de las ofertas especiales.

2- ¡Despierte su creatividad en Charlotte SHOUT!

Descubre la variedad de instalaciones artísticas imaginativas que encontrarás por toda la ciudad y disfruta de actuaciones en directo durante Charlotte SHOUT! Del 3 al 19 de abril, este festival experiencial reúne el talento de artistas locales e internacionales, chefs, bailarines, fotógrafos, poetas y narradores.

3- Celebre el Día Nacional de la Cerveza en el Charlotte Brewfest.

¡Brinde por el Día Nacional de la Cerveza un día antes en el Charlotte Brewfest ! El sábado 6 de abril, disfruta de degustaciones ilimitadas de cerveza de más de 25 cervecerías. Explore la amplia selección de cervecerías en el estacionamiento de South End Station , además de entretenimiento en vivo, juegos y mucho más.

4- Compre artículos vintage en Camp North End

El mercado de primavera de VTGCLT regresa a Camp North End el sábado 11 de abril. Este mercado contará con más de 100 de los mejores vendedores de artículos vintage y artesanales de la región, que exhibirán artículos únicos para el hogar, muebles, decoración, ropa, joyas y mucho más.

5- Disfrute de la esencia de la ciudad en el Festival Charlotte StrEATs.

Recorra varios barrios de Charlotte a través de su gastronomía con una entrada para el Charlotte StrEATs Tasting Tour el sábado 11 de abril en First Ward Park. El domingo, disfruta de cerca del talento culinario de la ciudad en el festival gratuito Charlotte StrEATs .

6- ¡Póngase sus zapatos de baile para la fiesta musical de Tosco!

El Tosco Music Party regresa al Knight Theater el sábado 11 de abril. Ideal para todas las edades, esta experiencia musical presenta artistas locales, regionales y nacionales de diversos géneros, además de la posibilidad de cantar juntos durante toda la noche.

7- Deguste vinos selectos durante la Semana del Vino y la Gastronomía de Charlotte

Cada año, la Semana del Vino y la Gastronomía de Charlotte trae vinos selectos de todo el mundo, junto con algunos de los mejores chefs de Charlotte, para deleite de los comensales. Consiga sus entradas para eventos como cenas maridadas con vino, seminarios educativos sobre vinos, subastas en vivo, una gala y mucho más, del 15 al 19 de abril.

8- Celebre el Día de la Tierra en Charlotte.

Aunque Charlotte es un destino urbano, la ciudad también cuenta con numerosos espacios verdes y lugares para disfrutar al aire libre. El sendero Anne Springs Close Greenway celebra el Día de la Tierra con actividades como una acampada, un concurso de arte con materiales reciclados y un torneo de pesca, del 17 al 19 de abril. Haz clic aquí para descubrir más experiencias al aire libre en Charlotte .

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9- Sacie su sed de barbacoa en el Festival de Barbacoa de Carolina.

El Festival de Barbacoa de Carolina llega a Victoria Yards , en Uptown , el sábado 18 de abril para disfrutar de un día completo de carnes a la barbacoa. Algunos de los mejores maestros parrilleros del sureste exhibirán su estilo de barbacoa al estilo de Carolina, que incluye cerdo entero, falda de res, costillas, pollo, cerdo desmenuzado y mucho más.

10- Recorra Latinoamérica a través de los sabores en el Festival de la Empanada

El festival anual de empanadas de Charlotte regresa al Boileryard de Camp North End el sábado 18 de abril. Vendedores y camiones de comida que representan a varios países latinoamericanos servirán empanadas horneadas o fritas, tanto rellenas de carne como vegetarianas.

10- Siga el sonido de las gaitas hasta los Juegos de las Tierras Altas de Loch Norman

Del 18 al 19 de abril, los Juegos de las Tierras Altas de Loch Norman traen juegos, música y bailes escoceses a Historic Rural Hill, en la cercana Huntersville. Cada día se celebra un evento diferente en el campo de competición, además de concursos de gaita y percusión, puestos de venta y una zona infantil.

11- Vea las competiciones en el Centro de Aguas Bravas.

Durante el fin de semana del Día de la Tierra, acércate al Whitewater Center para disfrutar de competiciones y conciertos en el Tuck Fest , del 24 al 26 de abril. El Tuck Fest es una celebración de tres días dedicada al estilo de vida al aire libre, con decenas de carreras y competiciones, además de actuaciones de bandas y músicos.

12- Disfrute de una tarde de brunch en el Festival de Brunch de Charlotte.

El Festival de Brunch de Charlotte regresa un año más con degustaciones de brunch de restaurantes locales y chefs profesionales el sábado 25 de abril en The Boardwalk en University . Este evento, cuyas entradas se agotaron rápidamente, también incluye degustación de bebidas, entretenimiento en vivo, juegos al aire libre y mucho más.

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