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Trump endurece postura judicial contra Nicolás Maduro

ESTADOS UNIDOS
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Trump extiende el comercio agrícola libre de aranceles con Israel
Foto: Cortesía X @netanyahu
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reafirmó su compromiso de llevar a Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense, destacando los nuevos cargos federales que pesan sobre el exmandatario y su círculo cercano.

Estas declaraciones las ofreció desde una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en el que el primer mandatario calificó la operación de captura como un «éxito histórico contra el narcoterrorismo».

De la misma manera, aseguró que su administración no descansará hasta desmantelar por completo las redes criminales que afectaron a la región por décadas.

«Maduro y su cartel inundaron nuestras calles con veneno. Ahora, enfrentan la fuerza total de la justicia en suelo americano», sentenció Trump, refiriéndose al proceso legal que se desarrolla actualmente en el Distrito Sur de Nueva York.

De la misma manera,  subrayó que los nuevos cargos por narcotráfico y lavado de dinero son solo el comienzo de una rendición de cuentas global.

Además destacó que “hemos tenido mucho éxito trabajando con Venezuela. Hemos recaudado miles de millones de dólares. Venezuela está mejor ahora que nunca en la historia del país. Es como una empresa conjunta”.

Auge en la producción energética

Por su parte, el secretario del Interior y jefe del Consejo Nacional de Energía, Doug Burgum, presentó una actualización optimista sobre la recuperación de la industria petrolera en Venezuela.

Ver más: Segunda audiencia de Maduro y Flores en New York

Burgum destacó que la reactivación del sector, bajo la supervisión de licencias estadounidenses, está superando las expectativas iniciales.

«La producción de petróleo en Venezuela está subiendo hacia un incremento del 50% en apenas los tres meses que hemos estado aquí», informó el Secretario Burgum.

«Ese flujo se dirige directamente a las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo, fortaleciendo nuestra seguridad energética y reduciendo costos para los consumidores americanos», acotó.

Video: Aeropuertos bajo presión en EE.UU.

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