Trump endurece postura judicial contra Nicolás Maduro

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reafirmó su compromiso de llevar a Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense, destacando los nuevos cargos federales que pesan sobre el exmandatario y su círculo cercano.

Estas declaraciones las ofreció desde una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en el que el primer mandatario calificó la operación de captura como un «éxito histórico contra el narcoterrorismo».

Trump dice que el juicio contra Maduro es apenas el inicio Asegura que solo enfrenta cargos por una parte de sus delitos y cuestiona por qué no se incluyen acusaciones sobre el presunto envío de criminales a EU pic.twitter.com/5M07jxq3zM — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 26, 2026

De la misma manera, aseguró que su administración no descansará hasta desmantelar por completo las redes criminales que afectaron a la región por décadas.

«Maduro y su cartel inundaron nuestras calles con veneno. Ahora, enfrentan la fuerza total de la justicia en suelo americano», sentenció Trump, refiriéndose al proceso legal que se desarrolla actualmente en el Distrito Sur de Nueva York.

🇻🇪 CONTUNDENTE RESPUESTA DE DONALD TRUMP SOBRE EL FUTURO JUDICIAL DEL DICTADOR NICOLÁS MADURO “UN HOMBRE MUY PELIGROSO QUE HA MATADO A MUCHA GENTE” pic.twitter.com/ILKPTJRiNy — Agarra la Pala (@agarra_pala) March 26, 2026

De la misma manera, subrayó que los nuevos cargos por narcotráfico y lavado de dinero son solo el comienzo de una rendición de cuentas global.

Además destacó que “hemos tenido mucho éxito trabajando con Venezuela. Hemos recaudado miles de millones de dólares. Venezuela está mejor ahora que nunca en la historia del país. Es como una empresa conjunta”.

PRESIDENT TRUMP: We’ve done very well working with Venezuela. We have taken in billions and billions of dollars. Venezuela is doing better right now than they’ve ever done in the history of their country. It’s sort of like a joint venture. pic.twitter.com/LJV54Cg5ot — Department of State (@StateDept) March 26, 2026

Auge en la producción energética

Por su parte, el secretario del Interior y jefe del Consejo Nacional de Energía, Doug Burgum, presentó una actualización optimista sobre la recuperación de la industria petrolera en Venezuela.

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Burgum destacó que la reactivación del sector, bajo la supervisión de licencias estadounidenses, está superando las expectativas iniciales.

.@SecretaryBurgum provides an update on Venezuelan oil production: "It's climbing toward a 50% increase just in the 3 months we've been here. That flows to American refineries on the gulf coast." pic.twitter.com/MVHllxcmbr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

«La producción de petróleo en Venezuela está subiendo hacia un incremento del 50% en apenas los tres meses que hemos estado aquí», informó el Secretario Burgum.

«Ese flujo se dirige directamente a las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo, fortaleciendo nuestra seguridad energética y reduciendo costos para los consumidores americanos», acotó.

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