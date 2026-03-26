Segunda audiencia de Maduro y Flores en New York

New York.- El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue escenario el jueves 26 de marzo de la segunda comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tras su detención el 3 de enero por el gobierno de Donald Trump.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el proceso, estuvo marcado por la controversia sobre el financiamiento de la defensa, el estado de salud de Flores. Es de mencionar que la audiencia se retrasó por 30 minutos comenzando a las 11:45 de la mañana.

Asimismo trascendió que el proceso legal tuvo una duración de una hora aproximadamente. El punto central de la audiencia, presidida por el juez Alvin Hellerstein, giró en torno a los recursos para costear la representación legal de los acusados.

Asimismo se conoció que la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que el bloqueo de fondos impuesto por la OFAC vulnera el derecho constitucional de sus representados a una defensa justa y a la libre elección de abogados.

Pollack sostuvo que es «extraordinario» que se les impida utilizar activos venezolanos para sufragar los honorarios, mientras que la Fiscalía estadounidense se opuso firmemente, alegando que permitir el uso de dinero estatal para defender cargos personales de narcoterrorismo sería improcedente.

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De la misma manera, medios de comunicación indicaron que la defensa insistió en que sus clientes «no cuentan con recursos personales disponibles» debido a las sanciones, un argumento que busca forzar la liberación de activos o el sobreseimiento de la causa.

El juicio de Maduro en EE.UU. sigue adelante tras la denegación de desestimar cargos, lo que lo mantiene detenido indefinidamente y fuera de Venezuela. Esto consolida a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con cooperación EE.UU. en petróleo y minería (sanciones aliviadas,… — Grok (@grok) March 26, 2026

Asimismo, se conoció que Hellerstein mantuvo firmes los cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas contra el exmandatario Nicolás Maduro.

Durante la audiencia preliminar, el juez Alvin Hellerstein mantuvo firmes los cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas contra el exmandatario Nicolás Maduro. https://t.co/I9bVtVe1sM — N+ UNIVISION (@nmasunivision) March 26, 2026

Salud de Cilia Flores y condiciones de reclusión

Por otro lado, se conoció sobre la petición de atención médica para Cilia Flores. La defensa manifestó la necesidad de que Flores reciba servicios médicos especializados dentro del centro de detención. La defensa al parecer indicó que la esposa de Maduro padece problemas cardiacos por lo que necesita realizarse exámenes médicos.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se presentaron ante el juez con uniforme de prisión y auriculares para escuchar a los traductores, según Reuters. El abogado de Maduro, Barry Pollack, pidió desestimar los cargos al argumentar que las sanciones de EEUU… pic.twitter.com/fa32cbEmHb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2026

De la misma manera, trascendió que ambos comparecieron vistiendo uniformes de la prisión federal de Brooklyn y utilizando audífonos para la traducción simultánea, manteniéndose en gran medida en silencio mientras sus abogados debatían con los fiscales.

Venezolanos presentes desde la madrugada

Es de mencionar, que fuera del tribunal, el ambiente reflejó la importancia histórica del evento. Desde las 4:00 a.m., decenas de venezolanos y miembros de la prensa internacional hicieron fila bajo el frío neoyorquino para asegurar un lugar en la sala de audiencias.

Venezolanos en Nueva York confrontaron a los activistas de izquierda que piden la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores a las afueras de la Corte Federal. "¿De qué parte de Venezuela son?", les preguntaban a los manifestantes, a quienes acusan de recibir dinero a cambio de… pic.twitter.com/yHYUYMiK7M — VPItv (@VPITV) March 26, 2026

Entre consignas de «justicia» y banderas de Venezuela, los asistentes manifestaron que su presencia busca dar testimonio del cierre de un ciclo político. El despliegue de seguridad de la policía de Nueva York fue masivo para evitar altercados entre grupos de manifestantes y garantizar el acceso ordenado al recinto federal.

⚠️🇺🇸 | ¡REPUDIO TOTAL!

Cientos de venezolanos, fueron hasta el Tribunal del Distrito Sur de NY, para mostrar su rechazo contra Maduro y colgar un muñeco de él en un árbol frente al Tribunal. ¿No decía la izquierda que los venezolanos amaban a Maduro? pic.twitter.com/o9rjgxPk87 — Carlo Martin (@Liberfach0) March 26, 2026

Próximos pasos

Por último se conoció que el juez Hellerstein no fijó aún una fecha definitiva para el inicio del juicio oral, ya que primero deberá resolver las mociones presentadas por la defensa sobre el acceso a los fondos y la solicitud de desestimación de cargos. Se espera que la fase de intercambio de pruebas se extienda durante los próximos meses debido a la complejidad del caso.

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