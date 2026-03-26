¿Se agotarán en tiempo récord las últimas entradas de la FIFA?

Washington.- La FIFA anunció que el próximo miércoles 1 de abril, a las 11:00 ET, dará inicio la fase de venta de última hora para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En un comunicado, indicó que esta es la cuarta y última etapa oficial para que el público general pueda adquirir entradas para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Explicaron que a diferencia de las fases anteriores, las entradas estarán disponibles por estricto orden de solicitud y según disponibilidad inmediata, permitiendo a los aficionados seleccionar asientos específicos a través del portal oficial FIFA.com/tickets.

De la misma manera, indicaron que la expectación por el torneo de 48 selecciones es masiva, con más de 500 millones de solicitudes registradas únicamente durante la fase de selección aleatoria que concluyó en febrero.

Por otro lado, anunciaron que hasta la fecha, ya se han vendido más de un millón de boletos, y las proyecciones sugieren que esta edición superará el récord de asistencia de 3.5 millones de espectadores establecido en el Mundial de 1994.

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En este sentido, la FIFA recomendó a los interesados visitar la plataforma con frecuencia, ya que se liberarán asientos de forma escalonada, incluyendo paquetes para múltiples partidos en un mismo día.

Ofrecerán otros servicios

Asimismo, señalaron que complementando la venta directa, a partir del 2 de abril se reactivará el Mercado de Reventa oficial de la FIFA. Este servicio proporciona un entorno seguro para que los titulares que no puedan asistir vendan sus entradas, protegiendo a los compradores de fraudes o ventas no autorizadas. Además de las entradas estándar, se mantienen disponibles opciones de hospitalidad exclusiva a través del proveedor On Location, destinadas a quienes buscan una experiencia premium en los estadios de las 16 sedes mundialistas.

Por último, la organización recordó a los seguidores internacionales que la posesión de una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que instó a tramitar visados y permisos de viaje a la brevedad. Los aficionados que viajen a Estados Unidos podrán beneficiarse del sistema FIFA PASS para citas consulares prioritarias.

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