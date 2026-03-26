Mecklenburg anuncia cierres de vacaciones de Viernes Santo

Charlotte, NC.- Las oficinas y servicios del condado Mecklenburg estarán cerrados el viernes 3 de abril de 2026, durante el festivo del Viernes Santo.

Esto incluye todas las unidades de:

Departamento de Servicios Sociales (DSS): Servicios para Niños, Familias y Adultos*

Departamento de Recursos Comunitarios

Centro de Recursos Comunitarios Valerie C. Woodard

Centro de Recursos Comunitarios Ella B. Scarborough

Salud Pública

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Oficina Electoral

Recaudador de impuestos

Oficina del Tasador del Condado

Oficina del Registro de Escrituras

Oficinas de la Agencia de Uso del Suelo y Servicios Ambientales

Centros de Residuos Sólidos del Condado Mecklenburg**: Abiertos viernes 3 de abril. Cerrado el sábado 4 de abril.

Parques y Recreaciónes

Todos los centros recreativos y de mayores – Cerrado el 3 de abril. Abierto el 4 de abril. Cerrado el 5 de abril.

Instalaciones acuáticas cubiertas – Cerradas el 3 de abril. Abierto el 4 de abril. Cerrado el 5 de abril.

Centros de naturaleza – Cerrados el 3 de abril. Abierto el 4 de abril. Cerrado el 5 de abril.

Parques – Abiertos

Piscinas estacionales, zonas de salpicaduras y playa – Cerrados por la temporada.

*DSS: Las líneas directas del Departamento de Servicios Sociales funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana, para recibir informes de sospechas de abuso o negligencia. Para denunciar abusos a personas mayores o discapacitadas, llame al 704-336-CARE (2273). Para denunciar abuso, negligencia o trata de personas, llame al 980-31-HELPS (43577).

Residuos sólidos

Las localidades de la ciudad de Charlotte y del condado Mecklenburg pueden ofrecer servicios de recogida residencial. Los residentes deben consultar las páginas web de sus respectivos coleccionistas para obtener más detalles.

CharMeck 311

Los horarios de los festivos varían. Fuera del horario laboral habitual, los llamantes de CharMeck 311 pueden informar de problemas relacionados con agua, alcantarillado, aguas pluviales y animales mediante un servicio automatizado que despacha asistencia. Los residentes también pueden enviar solicitudes de servicio online las 24 horas del día o acceder a decenas de servicios municipales descargando la aplicación móvil CLT+. Por favor, llame al 112 para cualquier emergencia.

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