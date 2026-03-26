Gasolina E15 autorizada para todo Estados Unidos este verano

Washington.- El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, anunció la emisión de una exención de combustible de emergencia para permitir la venta nacional de E15 (gasolina mezclada con un 15 % de etanol) durante la próxima temporada de conducción estival.

En un comunicado, explicaron que esta medida, tomada en consulta con el Departamento de Energía, busca fortalecer la cadena de suministro de combustible y ofrecer alivio económico a los ciudadanos ante el aumento de la demanda en verano.

Detallaron que a partir del 1 de mayo de 2026, la exención eliminará los impedimentos federales para la comercialización de mezclas de etanol, garantizando que los conductores tengan acceso a opciones de combustible más asequibles en todo el país.

E15 and E10 fuel standards have been waived by @epaleezeldin, providing Americans with relief at the gas pumps and fortifying the national fuel supply. pic.twitter.com/J52y5shpJG — The White House (@WhiteHouse) March 25, 2026

Buscan reducir los costos para las familias

De la misma manera, destacaron que la acción de la administración responde a la prioridad del presidente Trump de alcanzar la dominancia energética y reducir los costos para las familias estadounidenses.

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Según el administrador Zeldin, esta medida de emergencia incrementará el suministro de combustible y reducirá la incertidumbre en el mercado sin comprometer las protecciones ambientales vigentes.

Por otro lado, la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, destacó que permitir la venta de E15 en verano no solo baja los precios en el surtidor, sino que envía una señal de demanda crucial para los productores de biocombustibles y los agricultores de maíz, quienes son pilares de la seguridad nacional.

En este sentido, indicaron que técnicamente, la EPA suspenderá temporalmente los requisitos de baja volatilidad de verano y las limitaciones de mezcla que normalmente restringirían el uso de E15 en aproximadamente la mitad del país durante los meses cálidos.

Además, la agencia anunció que ha decidido no aplicar de manera federal los requisitos estatales de combustibles «boutique», permitiendo un estándar común de presión de vapor de 10 psi para gasolinas con contenido de etanol de entre el 9 % y el 15 %.

Por último, indicaron que estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de mayo y se mantendrán inicialmente por un periodo de 20 días, el máximo permitido por la Ley de Aire Limpio, con la posibilidad de extensiones futuras.

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