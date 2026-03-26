El COI establece el cribado del gen SRY como requisito para la categoría femenina

Washington.- El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política de elegibilidad para sus competiciones, dictaminando que la participación en la categoría femenina estará limitada exclusivamente a mujeres biológicas.

En un comunicado explicaron que esta decisión, que se aplicará en todos los eventos del programa olímpico, responde a un extenso proceso de revisión realizado entre 2024 y 2026. La normativa establece que la presencia del gen SRY será el factor determinante, basándose en evidencia científica que vincula este marcador con el desarrollo sexual masculino y las ventajas físicas de rendimiento asociadas.

Detallaron que para implementar esta medida, el COI utilizará un sistema de cribado del gen SRY mediante muestras de saliva, frotis bucal o sangre, un método que califican como el más preciso y menos intrusivo disponible actualmente.

Según la nueva política, las atletas que resulten negativas en esta prueba cumplirán permanentemente con los criterios de elegibilidad para la categoría femenina, tratándose de un test que se realizará una sola vez en la vida.

En este sentido, destacaron que esta medida busca garantizar la igualdad de oportunidades y la seguridad de las deportistas, especialmente en disciplinas de contacto y resistencia.

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Realizaran evaluaciones genéticas

Al respecto, la presidenta de la comisión de Atletas, Kirsty Coventry, defendió la medida argumentando que incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en el deporte de élite.

«No sería justo que individuos con desarrollo biológico masculino compitan en la categoría femenina», señaló Coventry, subrayando que la política ha sido liderada por expertos médicos y científicos.

Destacaron también que el COI también ha dispuesto que los atletas que den positivo en el gen SRY, incluidos los atletas transgénero XY, mantengan su derecho a competir en categorías masculinas o abiertas.

En este sentido, indicaron que esta normativa reemplaza todos los marcos previos sobre identidad de género y variaciones sexuales del COI, aunque se aclara que no se aplicará al deporte recreativo o de base. El enfoque se centra en la protección del deporte de alto rendimiento, priorizando la dignidad humana y la salud mental de las atletas mediante programas de educación y asesoramiento médico.

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