El fiscal federal Russ Ferguson confirmó las condenas contra Andre Lamar Sumner, de 43 años de edad, y Erren Woodson, de 40. Sumner cumplirá 70 meses de prisión y dos años de libertad supervisada, mientras que Woodson enfrentará 51 meses de cárcel bajo condiciones similares tras su liberación. Ambos admitieron cargos por conspiración para defraudar, posesión de vehículos robados y tráfico de marihuana en grandes cantidades.

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La investigación, liderada por el FBI y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, permitió identificar una estructura organizada que sustraía vehículos de concesionarios, empresas de alquiler y particulares. La red operó en estados como Carolina del Norte, Florida, Nueva York y Pensilvania.

Sumner actuó como intermediario clave dentro del esquema. Gestionó la venta de automóviles robados a precios muy por debajo del mercado y coordinó la alteración de los números de identificación vehicular (VIN) para evitar rastreos. Los registros judiciales lo vinculan con al menos 31 vehículos robados, cuyo valor superó los dos millones de dólares. Entre las marcas involucradas destacan BMW, Porsche, Mercedes-Benz y Rolls-Royce.

Las autoridades ejecutaron un allanamiento en su residencia en septiembre de 2023. En el lugar, los agentes localizaron cuatro vehículos robados con identificaciones falsas, además de 71 libras de marihuana, hongos psilocibina, armas de fuego cargadas y más de 118 mil dólares en efectivo. También incautaron equipos utilizados para el empaquetado y distribución de drogas.

Woodson, por su parte, adquirió varios de estos vehículos con conocimiento de su origen ilícito. Los investigadores documentaron su participación en la recepción y comercialización de al menos ocho automóviles robados. Durante un operativo en diciembre de 2023, las autoridades encontraron en su vivienda más de 86 libras de marihuana, drogas listas para distribución, nueve armas de fuego, 586 mil dólares en efectivo y dos vehículos robados.

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El agente especial Reid Davis destacó la coordinación entre agencias para seguir la pista de la red. La jefa policial Estella D. Patterson subrayó el papel de la unidad especializada SCARLET en la desarticulación del grupo.

Las autoridades cerraron el caso con una señal clara: la cooperación interinstitucional permite desmantelar estructuras delictivas complejas y llevar a sus responsables ante la justicia.

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