Colombia y Ecuador refuerzan control contra el narcotráfico

Bogotá.- Las delegaciones diplomáticas de Colombia y Ecuador, lideradas por los viceministros Juana Castro y Alejandro Dávalos, sostuvieron una reunión de trabajo virtual el 25 de marzo de 2026 para fortalecer la relación bilateral.

Así lo dio a conocer la Comunidad Andina (CAN) en un comunicado, en el que indició que el encuentro tuvo como objetivo central abordar temas críticos de la agenda común, incluyendo seguridad, control fronterizo, comercio, transporte y energía, reafirmando la voluntad política de ambos gobiernos para trabajar de manera coordinada en beneficio de la región.

Durante la sesión, ambos gobiernos manifestaron un compromiso firme para avanzar en estrategias conjuntas contra las amenazas que afectan la zona limítrofe.

Asimismo, destacaron que las delegaciones enfatizaron la urgencia de redoblar esfuerzos en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal y el contrabando.

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Continuarán fortaleciendo las relaciones diplomáticas

Por otro lado, se conoció que acordaron planes de acción específicos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y otras modalidades de delincuencia organizada transnacional que operan en la frontera común, priorizando la protección de las poblaciones vulnerables en estas áreas.

Detallaron también que en el ámbito económico y operativo, las comitivas acordaron un abordaje integral de los temas pendientes en materia de comercio, hidrocarburos y transporte.

Resaltaron también que las autoridades destacaron la importancia de establecer las condiciones necesarias para una presencia estatal efectiva y un control riguroso en los puntos fronterizos, lo que facilitará un flujo comercial más seguro y ordenado. De igual forma, se reiteró la disposición de agilizar los mecanismos de cooperación judicial existentes, garantizando que los procesos legales se ajusten a los instrumentos internacionales vigentes y promuevan una justicia más expedita.

Por último, Colombia y Ecuador reafirmaron su determinación de continuar fortaleciendo el diálogo político y la confianza mutua como pilares de su relación diplomática.

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