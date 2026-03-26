Argentina designa al Cártel de Jalisco Nueva Generación como terrorista

Buenos Aires.- La Oficina del Presidente de la República Argentina declaró el jueves 26 de marzo al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista.

En un comunicado indicaron que esta medida se fundamenta en la expansión global de la organización, que actualmente tiene presencia en más de 40 países, incluyendo Argentina.

Asimismo, la resolución destaca que el grupo, surgido en 2010 como una escisión del Cártel de Sinaloa, ha escalado su nivel de peligrosidad tras el operativo en México donde fue abatido su líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

Señalan sobre las actividades ilícitas transnacionales

Por otro lado, detallaron que en cumplimiento de los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo, el Gobierno ha dispuesto la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT).

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Además, resaltaron que esta decisión fue tomada en una acción coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Los informes oficiales acreditaron la existencia de actividades ilícitas transnacionales y vínculos con otras organizaciones terroristas, justificando plenamente la necesidad de esta designación legal.

Por último, el presidente de Argentina Javier G. Milei reafirmó su convicción inquebrantable de combatir el crimen organizado, subrayando que su gestión reconoce a las organizaciones terroristas por lo que son. Con esta acción, el CJNG se suma a la lista de entidades designadas por el gobierno argentino, que ya incluye a Hamás, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní.

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