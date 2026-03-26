Apple invertirá $400M para fabricar componentes en EE.UU.

California – Apple anunció el jueves 26 de marzo la incorporación de nuevos miembros a su American Manufacturing Program (AMP), reforzando su compromiso de trasladar la producción de componentes críticos y manufactura avanzada a suelo estadounidense.

En un comunicado, indicó que con una inversión proyectada de 400 millones de dólares hasta el año 2030, la compañía busca fortalecer la cadena de suministro nacional y fomentar la innovación tecnológica.

«Estamos orgullosos de asociarnos con empresas de clase mundial para producir materiales de vanguardia aquí mismo en los EE. UU.», afirmó Tim Cook, CEO de Apple, al destacar el impacto de esta expansión en la creación de empleos calificados.

De la misma manera, señalaron que la iniciativa suma a socios estratégicos como Bosch, Cirrus Logic, TDK y Qnity Electronics, quienes fabricarán piezas esenciales para dispositivos vendidos en todo el mundo.

Welcome TDK, Cirrus Logic, Bosch, and Qnity to our American Manufacturing Program! We're proud to partner with even more companies to produce important components for our products right here in the US. https://t.co/GNvuTtXLqF — Tim Cook (@tim_cook) March 26, 2026

Producirán por primera vez sensores magnetorresistencia

Por otro lado, el comunicado destacó que por primera vez, TDK producirá en Estados Unidos sensores de magnetorresistencia en túnel (TMR), fundamentales para la estabilización de las cámaras del iPhone.

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Asimismo, indicaron que la alianza entre Apple, Bosch y TSMC se centrará en el estado de Washington para fabricar circuitos integrados que potencian funciones de seguridad y salud, tales como la detección de choques y el monitoreo de actividad física en los productos de la marca.

Además, señalaron que en el ámbito de los semiconductores, Apple colaborará con Cirrus Logic y GlobalFoundries en Malta, Nueva York, para establecer nuevos procesos tecnológicos que permitan fabricar soluciones de señal mixta.

Por último, reiteraron que el compromiso de Apple se extiende a la formación de talento a través de la Apple Manufacturing Academy en Detroit, la cual ofrece capacitación gratuita en automatización y manufactura inteligente a pequeñas y medianas empresas. Esta expansión acelera el impulso del AMP, que forma parte de una meta macro de inversión de 600 mil millones de dólares destinada a la innovación y el desarrollo económico en los Estados Unidos.

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