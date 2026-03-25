Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación de un homicidio por violencia doméstica en la cuadra 1200 Maple Shade Lane en Independence Division.

El martes 24 de marzo, poco antes de las 3:30 p.m., los agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica en la cuadra 1200 Maple Shade Lane.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con heridas graves. Los servicios de emergencia lo declararon fallecido en el lugar. Una persona de interés ha sido detenida.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, MEDIC y CFD también acudieron para brindar asistencia.

Víctima identificada

La víctima en este caso ha sido identificada como Savo Sinanovic, de 75 años.

Como resultado de la investigación en curso, los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a Drazan Sinanovic, de 51 años de edad, como sospechoso en este caso. Sinanovic fue interrogado por los detectives de homicidios en el Centro de Aplicación de la Ley (LEC). Al concluir el interrogatorio, fue trasladado a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y se le imputan los siguientes cargos:

Asesinato en primer grado

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento y de esta detención.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Lewis es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260324-1525-01.

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