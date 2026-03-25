Charlotte, NC.- El fiscal federal Russ Ferguson anunció que cinco delincuentes con antecedentes penales fueron sentenciados a prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Estos casos forman parte de los esfuerzos continuos de la Fiscalía Federal, en el marco de la Operación Recuperar Estados Unidos, para identificar y procesar a los reincidentes que violan las leyes federales sobre armas de fuego.

“Quienes cometen delitos con armas de fuego de forma reiterada acabarán en manos del sistema federal”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson. “Es ilegal que los delincuentes posean armas de fuego, y mi oficina utiliza esa ley para sacar de las calles a los reincidentes y reducir la violencia en nuestra comunidad”.

Five repeat felons were sentenced to prison today for illegal firearm possession as part of #OperationTakeBackAmerica. "Those who continually engage in crime using firearms are going to find themselves in the federal system," said U.S. Attorney Russ Ferguson.

w/ @ATFCharlotte… pic.twitter.com/9VLVbMbxE5 — U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) March 24, 2026

“La ATF colabora con nuestros socios de las fuerzas del orden para identificar a quienes ignoran flagrantemente nuestras leyes y amenazan a nuestras comunidades”, declaró la agente especial a cargo de la ATF, Alicia Jones. “Nos enorgullece formar parte de un esfuerzo conjunto para detener la violencia armada y sacar a estas personas peligrosas de nuestras calles”.

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Además dijo: “Para abordar la delincuencia violenta se requiere la participación de todos, y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg está comprometido a trabajar codo a codo con sus homólogos federales para mantener seguras nuestras comunidades”, declaró la jefa de policía Estella D. Patterson. “Cuando los delincuentes reincidentes continúan portando armas y poniendo en peligro a la ciudadanía, actuaremos con firmeza. Estos casos demuestran lo que se puede lograr con una sólida colaboración: identificar las causas de la violencia, retirar las armas de fuego ilegales de nuestras calles y exigir responsabilidades a quienes infringen la ley”.

Las condenas

Los cinco delincuentes ​​se declararon culpables previamente de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto y recibieron sentencia de la siguiente manera:

Timothy Demetrius Williams , de 35 años y residente de Mooresville, Carolina del Norte,recibió sentencia de 70 meses de prisión y tres años de libertad condicional supervisada.

Luther Joseph Weathers , de 28 años, recibió condena de 57 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad condicional supervisada.

Damiyus Diamonte Fowler , de 28 años y residente de Charlotte, obtuvo una sentencia de 52 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada.

Jamil Omire Ali , de 32 años y residente de Charlotte, recibió sentencia de 45 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada.

Dwayne Furlow Chaney , de 40 años y residente de Charlotte, recibió condena de 30 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada.

Además, al hacer el anuncio, el fiscal federal Ferguson agradeció a la ATF y al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg por su investigación de estos casos. La Fiscalía Federal de Charlotte estuvo a cargo de los procesamientos.

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También estas sentencias forman parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Finalmente, la Operación Recuperar Estados Unidos optimiza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF) del Departamento y del Proyecto Vecindario Seguro (PSN).

Video: Disminuyó delincuencia en Charlotte según CMPD