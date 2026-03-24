Venezuela enviará delegación diplomática a Washington

Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes 24 de marzo de 2026 que una delegación de diplomáticos venezolanos partirá hacia Washington esta misma semana.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación en el que se conoció que el objetivo central de esta misión es asumir formalmente el inicio de una nueva etapa de diálogo diplomático y político entre ambos gobiernos, tras el restablecimiento de los lazos acordado el pasado 5 de marzo.

En rueda de prensa Rodríguez destacó que este paso es fundamental para avanzar en el marco de cooperación internacional después de que las relaciones se mantuvieran rotas desde principios del año 2019.

Durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria reiteró su solicitud al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se ponga fin a las sanciones económicas contra la nación.

Buscan la estabilidad de las relaciones binacionales

De la misma manera, Rodríguez subrayó que el cese de estas medidas es una necesidad urgente no solo para el Estado venezolano. Sino también para los inversores internacionales interesados en la economía local.

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Por último, trascendió que la delegación venezolana tiene previsto sostener reuniones de alto nivel para establecer una hoja de ruta que permita la reapertura de consulados y embajadas en ambas capitales.

La presidenta Rodríguez concluyó que el diálogo es la única vía para garantizar la paz y el progreso, confiando en que esta visita a los Estados Unidos marque un hito definitivo en la soberanía y estabilidad de las relaciones binacionales.

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