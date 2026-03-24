Trump culpa a los demócratas por crisis en el DHS

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump arremetió el martes 24 de marzo contra los demócratas tras la confirmación de Markwayne Mullin como Secretario de Seguridad Nacional, acusando a los legisladores opositores de mantener la agencia bajo un cierre parcial.

«El departamento que Mullin asume hoy está cerrado por matones demócratas de la izquierda radical en el Congreso», afirmó el mandatario, señalando que el bloqueo de fondos busca «proteger a criminales extranjeros ilegales».

.@POTUS on TSA officers being harmed by the shutdown of @DHSgov: "Some of them are needing money because the Democrats cut off their money. I blame the Democrats more than anything else… this is a Democrat problem." pic.twitter.com/sBsg5Y2BKx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 24, 2026

De la misma manera, en el encuentro con los periodista, Trump vinculó directamente por la falta de presupuesto con el aumento de la inseguridad en la frontera y la vulnerabilidad de las comunidades estadounidenses.

.@POTUS: "The Department that @MarkwayneMullin takes over today is currently shut down by Radical Left Democrat thugs in Congress who have blocked all funding for @DHSgov because they're trying to shield illegal alien criminals… Just in the past few days, we've seen the… https://t.co/xgmpP0qVKW pic.twitter.com/c8vVRusdxQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 24, 2026

Responsabilizó a los demócratas la falta de pago

Por otro lado, respecto a los oficiales de la TSA y otros agentes afectados por la falta de pago, el mandatario fue tajante al responsabilizar exclusivamente a sus adversarios políticos.

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«Muchos de ellos necesitan el dinero porque los demócratas se lo cortaron; culpo a los demócratas más que a nadie, esto es un problema provocado por ellos», declaró desde la Casa Blanca.

REPORTER: Do you support what appears to be the emerging agreement coming out of the Senate to reopen @DHSgov?@POTUS: "I'm going to look at it. We're going to take a good hard look at it. I want to support Republicans, and sometimes it's awfully hard to get votes when you have… pic.twitter.com/QnCiJ29roR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 24, 2026

Asimismo, el presidente enfatizó que la resistencia de la oposición a implementar medidas de identificación de votantes y pruebas de ciudadanía es el verdadero obstáculo para reabrir las operaciones totales del DHS.

Por último, sobre las negociaciones en curso para un pacto presupuestario en el Senado, Trump indicó que evaluará las propuestas de su bancada. «Voy a mirarlo, vamos a echarle un vistazo muy de cerca; quiero apoyar a los republicanos, pero a veces es muy difícil conseguir votos cuando tienes demócratas que no quieren seguridad«, explicó.

El mandatario insistió en que cualquier acuerdo debe garantizar la integridad del sistema migratorio y la soberanía nacional frente a lo que calificó como «extremismo de fronteras abiertas».

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