Senado ratifica a Markwayne Mullin como jefe del DHS

Washington.- El Senado de los Estados Unidos confirmó el lunes 23 de marzo oficialmente a Markwayne Mullin como el nuevo Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de varios medios de comunicación se conoció que con una votación de 54 a 45, el exsenador republicano por Oklahoma asume el liderazgo de la tercera agencia más grande del país, tras recibir el respaldo unánime de su bancada y los votos clave de los demócratas John Fetterman y Martin Heinrich. Mullin llega al cargo con la misión de estabilizar un departamento sacudido por recientes controversias operativas y tensiones presupuestarias.

✅ CONFIRMED: Markwayne Mullin as the ninth Secretary of Homeland Security pic.twitter.com/kOHdj3bqUQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 24, 2026

Transición tras la salida de Kristi Noem

Es de recordar, que la llegada de Mullin se produce tras la destitución de Kristi Noem, quien fue relevada de su cargo por el presidente Donald Trump a principios de este mes. El nombramiento busca dar un giro a la gestión del DHS, que ha enfrentado fuertes críticas por incidentes de seguridad en Minnesota y un bloqueo presupuestario que mantiene a parte de la agencia bajo un cierre parcial desde mediados de febrero.

✅ CONFIRMED Markwayne Mullin has officially been confirmed by the Senate as Secretary of the Department of Homeland Security. 🇺🇸 pic.twitter.com/P0L2Bjv00W — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Por su parte, el nuevo secretario se comprometió a mejorar la moral de los más de 260.000 empleados y a implementar una gestión basada en «sistemas y no en personalidades».

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Durante su audiencia de confirmación, Mullin señaló una postura más conciliadora en ciertos aspectos operativos, prometiendo que los agentes de ICE no entrarán en hogares o negocios sin una orden judicial, marcando una diferencia respecto a las políticas administrativas previas.

«Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días», afirmó Mullin, subrayando su intención de reducir la visibilidad mediática del departamento mientras mantiene la prioridad en la seguridad fronteriza y la ejecución de las leyes migratorias.

En este sentido, el secretario entrante asume funciones en un momento crítico, con largas esperas en los aeropuertos debido a la falta de fondos para el personal de la TSA.

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