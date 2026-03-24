Charlotte, NC.- La Latin American Chamber of Commerce of Charlotte anunció la realización de un seminario financiero gratuito dirigido a emprendedores y dueños de negocios vinculados al sector de la construcción, como plomería, HVAC y oficios relacionados. La actividad contará con la presentación de First Citizens Bank y se desarrollará el próximo 21 de abril en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

El encuentro tendrá lugar entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana en la sede de Latin American Coalition ubicada en 4938 Central Avenue. Los organizadores confirmaron que el evento será presencial, gratuito y completamente en español, con cupos limitados para los asistentes.

El seminario abordará aspectos clave para la gestión financiera de pequeñas y medianas empresas en el rubro de la construcción. Los participantes recibirán orientación sobre cómo preparar sus negocios para acceder a financiamiento y conocerán los criterios que utilizan las entidades bancarias al momento de evaluar solicitudes de crédito.

Lee también: Seminarios empresariales gratis y en español para el mes de diciembre

Además, los especialistas profundizarán en la relevancia de las declaraciones de impuestos, así como en los procesos de revisión y auditoría, elementos fundamentales para mantener la salud financiera de cualquier empresa. La jornada también incluirá contenidos enfocados en la interpretación y manejo de indicadores financieros, herramientas esenciales para la toma de decisiones estratégicas.

Otro de los temas centrales será el ciclo operativo y el capital de trabajo, conceptos que influyen directamente en la sostenibilidad de negocios que dependen de proyectos, pagos diferidos y flujo constante de materiales y servicios. Los organizadores destacaron que estos conocimientos resultan especialmente útiles en un sector caracterizado por su dinamismo y exigencias operativas.

El programa incluirá también un análisis de los datos económicos actuales que impactan a la industria de la construcción. Este enfoque permitirá a los asistentes comprender el contexto en el que operan sus negocios y anticipar posibles escenarios financieros.

Lee también: Invitan a Seminarios Virtuales y Presenciales sobre negocios

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades empresariales dentro de la comunidad latina, especialmente en áreas técnicas donde muchos trabajadores evolucionan hacia el emprendimiento. La cámara de comercio impulsa este tipo de actividades como parte de su estrategia para fomentar el crecimiento económico y la formalización de negocios.

Las personas interesadas en participar deben completar un proceso de registro previo, debido a la capacidad limitada del espacio. Los organizadores recomendaron asegurar el cupo con antelación para garantizar la asistencia a esta jornada formativa.

Detalles del organizador

Para más información puede consultar a la Latin American Chamber Of Commerce ubicada en 145C Scaleybark Rd, Charlotte, NC 28209. Teléfono 704.343.2525. Puede registrarse aquí.

Video: “El camino del alma” seminario de autodescubrimiento y conexión el 19 y 20 de abril