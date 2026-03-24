Charlotte, NC.- El Festival de Cine Latino de Charlotte (CLFF), presentado por Cine Casual, regresa para su tercera edición del 16 al 26 de abril de 2026, trayendo una dinámica programación de cine latinoamericano a Charlotte. Las proyecciones tendrán lugar en el Independent Picture House, junto con recepciones, charlas con cineastas, eventos comunitarios y una celebración de clausura en Divine Barrel Brewing.

El festival de este año se centra en el tema “la alegría en la resistencia”. A través de 12 largometrajes y un cortometraje local, el CLFF invita al público a reflexionar sobre la resiliencia, la identidad y el poder perdurable de la narración frente a la adversidad.

El festival abre sus puertas el jueves 16 de abril a las 6:00 p.m. Con una recepción que incluye aperitivos y barra libre, seguida del estreno en el sureste de Estados Unidos de «Aún es de noche en Caracas», una impactante adaptación de la aclamada novela de Karina Sainz Borgo.

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Ambientada en una Caracas en ruinas, la película narra la historia de Adelaida, quien regresa a casa tras el entierro de su madre solo para encontrar su apartamento tomado por una milicia armada. Mientras la ciudad se desmorona, debe arriesgarlo todo, incluso su identidad, para sobrevivir. La película es a la vez un thriller político urgente y una historia profundamente humana sobre el desplazamiento, la dignidad y el derecho a existir.

“El Festival de Cine Latino de Charlotte es más que una celebración del cine. Es un reflejo de los tiempos que vivimos”, dijo Giovanna Torres, fundadora de Cine Casual. “En momentos de incertidumbre, contar historias se vuelve esencial. Estas películas nos recuerdan que incluso en las circunstancias más difíciles, todavía hay alegría, resistencia y humanidad”.

Ese espíritu impregna todo el programa, incluyendo el regreso de HECHO AQUÍ (Hecho Aquí), la muestra de Cine Casual dedicada a cineastas latinos radicados en Carolina del Norte. Entre ellos se encuentra el director William D. Caballero, quien presentará TheyDream tras su reconocimiento en Sundance.

El festival clausurará con una presentación especial de The Changebaker, un cortometraje que destaca el trabajo y el impacto del líder comunitario de Charlotte, Manolo Betancur.

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La programación de 2026 incluye películas de Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Perú, España, Estados Unidos y Venezuela, además de conversaciones posteriores a las proyecciones con artistas, cineastas y líderes comunitarios. En conjunto, estas experiencias refuerzan la misión del CLFF de crear un espacio para el diálogo, la conexión y el intercambio cultural.

Entradas e información

Las entradas y la programación completa del festival están disponibles en CharlotteLatinoFilmFestival.com. Sigue a @cltlatinofilmfest en redes sociales para estar al día. El Festival de Cine Latino de Charlotte 2026 es presentado por Cine Casual y financiado, en parte, por la Ciudad de Charlotte, con el apoyo adicional de la Federación Hispana.

Acerca de Cine Casual

Cine Casual es una organización de artes audiovisuales con sede en Charlotte y la principal promotora del cine latinoamericano en las Carolinas. A través de proyecciones durante todo el año y programas comunitarios, Cine Casual reúne a personas para fomentar el sentido de pertenencia, el orgullo cultural y la conexión entre audiencias multilingües y multigeneracionales.

Más información en cinecasual.com.

Acerca del Festival de Cine Latino de Charlotte

Finalmente el Festival de Cine Latino de Charlotte es el programa insignia de Cine Casual, que celebra la cultura y el patrimonio latinoamericanos a través del cine. Lanzado en 2024 tras superar la capacidad del Ciclo de Cine Casual, el festival se ha convertido rápidamente en un evento cultural fundamental en Charlotte.

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