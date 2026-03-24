Modified date:

Melania Trump lidera cumbre global de tecnología y educación

ESTADOS UNIDOS
36
Melania Trump es nombrada
Foto: Cortesía X @FirstLadyOffice
Maria Gabriela Perez

Washington.- La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, inauguró la histórica cumbre «Fostering the Future Together» en el Departamento de Estado, reuniendo a delegaciones de más de 50 naciones para transformar la educación mediante la tecnología.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que el evento representa la primera gran reunión presencial de esta coalición global desde su anuncio en la Asamblea General de la ONU en 2025.

Destacaron que el objetivo primordial es crear soluciones prácticas que expandan el acceso a herramientas digitales educativas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y protección de los niños frente a los riesgos del entorno digital.

Durante su discurso de apertura, la Primera Dama instó a los líderes mundiales y esposas de mandatarios a priorizar el bienestar infantil por encima de fronteras geográficas o filosofías políticas.

Asimismo, destacó que esta alianza busca equipar a la próxima generación con las habilidades técnicas necesarias para prosperar en un mundo en constante evolución, promoviendo programas de aprendizaje innovadores y legislación pro-tecnología.

Melania Trump enfatizó que el éxito de esta iniciativa depende de compromisos concretos, como la realización de estudios de investigación regionales y el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas.

Ver más: La Casa Blanca anuncia fechas y requisitos para el «Spring Garden Tour 2026»

Empresas tecnológicas dijeron presente

Es de mencionar, que la cumbre contó con la participación sin precedentes de visionarios tecnológicos de empresas líderes como OpenAI, Google, Microsoft, Meta y Palantir.

La Casa Blanca, señaló que los participantes trabajaron en sesiones centradas en cuatro pilares: herramientas EdTech, inteligencia artificial aplicada a la educación, alfabetización digital y seguridad online.

Acotaron que esta colaboración busca aprovechar el capital humano y la innovación privada para ofrecer soluciones escalables a educadores y familias de todo el mundo, integrando la tecnología como un multiplicador de capacidades en las economías emergentes y desarrolladas por igual.

Por último, anunciaron que el encuentro, que concluirá con sesiones de trabajo en la Casa Blanca el miércoles 25 de marzo, marca un hito en la diplomacia blanda de la administración.

Video: Gasolina más cara:conflicto EEUU-Irán

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte