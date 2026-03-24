Melania Trump lidera cumbre global de tecnología y educación

Washington.- La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, inauguró la histórica cumbre «Fostering the Future Together» en el Departamento de Estado, reuniendo a delegaciones de más de 50 naciones para transformar la educación mediante la tecnología.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en el que indicó que el evento representa la primera gran reunión presencial de esta coalición global desde su anuncio en la Asamblea General de la ONU en 2025.

Destacaron que el objetivo primordial es crear soluciones prácticas que expandan el acceso a herramientas digitales educativas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y protección de los niños frente a los riesgos del entorno digital.

Durante su discurso de apertura, la Primera Dama instó a los líderes mundiales y esposas de mandatarios a priorizar el bienestar infantil por encima de fronteras geográficas o filosofías políticas.

"Welcome members, to the inaugural meeting of Fostering the Future Together. Our coalition’s mission is to empower children by providing greater access to technology and education. This is a historic moment in time." @FLOTUS @MELANIATRUMP https://t.co/rkC3YmQePs pic.twitter.com/ymae1BOZ0V — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) March 24, 2026

Asimismo, destacó que esta alianza busca equipar a la próxima generación con las habilidades técnicas necesarias para prosperar en un mundo en constante evolución, promoviendo programas de aprendizaje innovadores y legislación pro-tecnología.

Melania Trump enfatizó que el éxito de esta iniciativa depende de compromisos concretos, como la realización de estudios de investigación regionales y el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas.

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Empresas tecnológicas dijeron presente

Es de mencionar, que la cumbre contó con la participación sin precedentes de visionarios tecnológicos de empresas líderes como OpenAI, Google, Microsoft, Meta y Palantir.

La Casa Blanca, señaló que los participantes trabajaron en sesiones centradas en cuatro pilares: herramientas EdTech, inteligencia artificial aplicada a la educación, alfabetización digital y seguridad online.

FOSTERING THE FUTURE, TOGETHER.@FLOTUS Melania Trump hosts an unprecedented meeting with 45 nations and 28 tech companies on Fostering the Future Together, a coalition focused on protecting, educating and empowering children in new technologies like AI. 🇺🇸👏 pic.twitter.com/ym6Dvt5pJK — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Acotaron que esta colaboración busca aprovechar el capital humano y la innovación privada para ofrecer soluciones escalables a educadores y familias de todo el mundo, integrando la tecnología como un multiplicador de capacidades en las economías emergentes y desarrolladas por igual.

Por último, anunciaron que el encuentro, que concluirá con sesiones de trabajo en la Casa Blanca el miércoles 25 de marzo, marca un hito en la diplomacia blanda de la administración.

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